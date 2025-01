Bez dlake na jeziku!

Tokom jučerašnjeg dana, došlo je do svađe između bivših preljubnika, Milovana Minića i Aleksandre Nikolić u koju je bio umešan Ivan Marinković.

Tom prilikom je Nikolićeva dala sve od sebe da ospori njegov brak, a njegovu suprugu degradira na sve moguće načine. Ovim povodom se za portal Pink.rs oglasila Milovanova majka Branka, koja je stala u zaštitu svoje snajke i istakla da su svi navodi na njen račun netačni.

Branka je ljutito prokomentarisala reči bivše ljubavnice svog sina, itičući da je ovo pokazatelj njene sujete i ženje da se njen sin i njegova supruga ospore u svim životnim aspektima.

- Ovo je komentar na jučerašnju emisiju "Debata" i na razgovore između Ivana i Aleksandre. Sramota je da Ivan Marinković govori gnusne laži za Milovanovu ženu, kako je on drogira i tabletizuje. To je jedna od mnogih neistina koje je izgovorio. Takođe, uvlači u razne priče tuđu decu, a svoju ne gleda. U dogovoru sa Aleksandrom hoće da isprovocira Milovana na fizički kontakt i da ga diskvalifikuje kako bi sprečili da se iznose njene prljave radnje, ali im to neće uspeti. Aleksandra se za svoj buran život i nedela koja je radila i radi, brani "kao da se njeno dete napada". Niko, pa ni Milovan nikada nije napadao njeno dete, nego nju. Svako ko prati Elitu može to da zaključi .Ona nema opravdanje za sva svoja nedela nego je našla Ivana Marinkovića da je štiti. Pitam se, da li neko ko proda jaknu oko 300€ za dva piva je primer Aleksandri za oca, kako se deca vole, vaspitavaju i izdržavaju - istakla je Milovanova majka.

Autor: S.Z.