U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje Danijelu Dujkoviću Munjezu:

- Smejao si se Terzi da će dete ostati bez oca, misliš da ti se sve vratilo?

- Nisam se smejao Terzi, ja bih bio monstrum da to radim, ali mislim da mi se nije vratilo, njih dvoje će sesti i razgovarati, a ja ne znam na čemu sam. Ja moram da vidim u čemu se radi. Ja sam osuđen da ne budem otac svom detetu, ali ja nisam u životu zamišljao da imam vanbračno dete, meni je mozak rasut - rekao je Munjez.

- Mislim da je najgore to što se majke svete očevima preko dece. Koliko god da sam ja lošu stvar uradio, meni neko da ne da vidim svoje dete. Sa druge strane, to što je Stefani krila, mi je užasno, a i ovo sa Matorom, što je cepaju, što slavi, ne verujem da je Matora to krila isto. Ona je trebala da kaže njemu - dodao je Terza.

- Ja ne mogu da krivim Munju, on je odavde izašao a voleo je Stefani, pored toga ona je volela njega, a onda je napravila to što je napravila, ali meni ovo što je krila trudnoću toliko meseci. Munja je ispao budaletina, što je ona krila to niko ne zna - dodao je Mića.

- Ja ću reagovati kako treba, to je moje. Ne može mneni niko da zabrani to - govorio je Munjez.

- Ko je lud da odgaja dete, ako Munja želi da bude uz majku i dete - dodao je MArko.

- Meni nije jasno šta Matora slavi, nju da cepaju kao tatu - dodao je Bebica.

- To je inat meni - govorio je Munjez.

- Meni je Zola rekao da su njih dvoje spavali - rekao je Terza.

- Meni je ovo katastrofa, da je ona to krila, strašno. Da rodi dete, a da on ne zna, a da mu se pošalje pismo ovde kada je, to mi je strašno - dodao je Bebica.

- Moram da kažem da Munja mora da reši to preko suda, advokarta, da je Matora odgovorna, moguće je da jeste, ne znam, ali nije ispravno da Munja to ne zna.Budi jak, šta da ti kažem - rekao je Karić.

- Meni je ovo van svake pameti, da je devojka krila trudnoću, nije mi jasno da nije stupila sa Munjom u kontakt za te stvari. Po mom mišljenju njoj je Matora dala podršku, ona joj pomaže i uz nju je, jer Matora je takva, verujem da u Munju nije imala sigurnost, moram da kažem da je meni ta proslava, Matora je meni ispala bolesna - rekla je Aneli.

- Meni je Jovana pevačica rekla da Stefani prija što je Matora izdržava da joj kupuje stvari, patike, svašta nešto, a njoj to treba. Meni nije jasno što je ona stavila Munju kao NN, to je uskraćivanje detetove sreće - dodala je Aneli

