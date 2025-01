Sumnjaju u jedno: Takmičari tvrde da je ovo razlog kraga ljubavne priče Ene i Peje (VIDEO)

Neoćekovano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza gde su on i Anđela progovorili o njihovim emocijama.

Naredno pitanje bilo je za Terzu:

- Ako misliš da je Munjino dete Zolino, onda je tvoje dete Janjuševo - glasilo je pitanje.

- To nema veze sa vezom, ja sam samo rekao da je Stefani bila intimna sa Zolom nakon Munjeza - dodao je Terza.

- To nije bilo tako, sećam se ja svega, meni je drago što se ja dovodim u potanje za to - rekao je Munja.

- Meni je blam da razmatram čije je dete - rekao je Terza.

Peja je nakon toga progovorio o teorijama zavere o ondosu sa Enom:

- Moram da kažem da Ena uvek pokazuje da joj je krivo, ali kasno, iskreno, moram da kažem da to što ona radi, ona mene proziva, i umesto da bude okej sa mnom, ona traži manu. Ona mora da shvati da posle j nema kajanja - rekao je Peja.

- Njih dvoje se inate, a onda posle toga budu celu noć u hotelu. - rekao je Mića.

- Ena pokazuje emocije, a to je foliranje, kako se to dešava. Svi sada govore da je on promenio mišljenje kada je Zlata bila. - rekao je Munez.

- Ja sam nju voleo i naravno da ću joj priči da vidim kako je - dodao je Peja.

- Njeni postupici su njega promenili, ona greši u tome, ona treba da kaže da njeni bivši momci nisu kao Peja - rekao je Baki.

- Povišen ego je i meni i njoj - dodao je Peja.

- Vi menjate mišljenje zbog Zlate - rekao je Mića.

Autor: N.B.