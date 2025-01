Munjezov otac završio u hitnoj! Drama kod Dujkovića, mama Goca otkrila da li je kontaktirala Stefani nakon što im je KRIŠOM RODILA UNUČE!

Goca Dujković, majka učesnika "Elite" Danijela Dujkovića Munjeza, van sebe je otkako se pre dva dana saznalo da je njen sin postao otac dečaka Konstantina, kojeg je krišom, u strogoj tajnosti, rodila bivša učesnica rijalitija Stefani Grujić, sa kojom je on prošle godine bio u kratkoj emotivnoj vezi.

Stefani je, inače, verenica Jovane Tomić Matore, a svoju trudnoću krila je sve do porođaja, zbog čega ni novopečeni tata nije znao da je beba na putu. Njegova porodica ostala je u šoku zbog novonastale situacije, a Goca, Munjezova majka, za Pink.rs kaže da se njen suprug teško nosi sa ovako stresnim situacijama.

- Muž mi je u hitnoj, prima infuziju... Pritisak je dobio visok, oko mu je skroz crveno. To mu je sve od stresa zbog ovog što se dešava, čim se nešto izdešava, on završi u hitnoj - priča nam Goca.

- Znam ja svoje dete, znam ja kako on to podnosi. Ako je njegovo dete, njegovo je, sad da mu neko kaže:"Nećeš ga viđati", on to neće izdržati. Drugo, on će samom sebi napraviti problem, to sam ja noćas skontala, on viče:"Ja ću izaći, ja ne mogu da čekam pet meseci da vidim šta i kako", sve to njega kopka. Dug je to period, ja bih volela da mi odobre da uđem kod njega kod Drveta mudrosti, da mu dam podršku - priča nam Goca.

Stefani Grujić nije kontaktirala.

- Čujem, obraća se Danijel, kaže da nazovem ja Stefani. Gde ja da je nazovem?! Nemam ni njen broj, a i da imam, neće mi se javiti. Da je htela, ona bi nam se već javila, već bi me nazvala. Mi smo rastrojeni, rastrojen je on tamo... Ovo nije naivna stvar. Volela bih da ga vidim da mu kažem da izdrži, da smo uz njega, da ćemo mu pomoći sve što treba - rekla je gospođa Dujković za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević