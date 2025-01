Ipak nisu prijatelji?! Luka otkrio čime drži Enu u šaci, Đedović ubeđen da su bili intimni! (VIDEO)

Ena daje sve od sebe da se opere od intime s Lukom?!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Marka Đedovića.

- Šta bi ukućani uradili Aneli da ona pravi frizure bivšim, kao Anđela Mateji ili kao što Ena priča da će Mateji za dve godine roditi decu? - glasilo je pitanje.

- Je*ali bi joj mamu. Ja sam sa Enom dobar, ali neke stvari nisu normalne. Ne može s tobom i novim dečkom da sedi neko s kim si kolutala očima i imala se*s. Ena nije pošteđena, ali Aneli bi svi je*ali majku - rekao je Đedović.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Kako ti to možeš Enu ućutati za pet minuta kao što si rekao? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da mogu da ućutim nju za pet minuta kad bih njene postupke nabrajao - rekao je Luka.

- Ne drži me u šaci, napolju kakvu me upoznao, on je imao poštovanje prema meni. Ja sam napolju cenjena svuda gde krenem. Ja nemam s njim nameru da se svađam, povredio me i razočarao, ali smo zaćutalo oboje - rekla je Ena.

- To su stvari koje uvek ostavljaju prostor da si je je*ao - rekao je Đedović.

- To je laž - rekao je Luka.

Autor: N.P.