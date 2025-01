Ovo niste smeli da propustite!

Prethodnu noć u Eliti obeležio je ulazak voditeljka Ivana Šopić zbog emisije "Gledanje snimaka", a takmičari su cele večeri strepeli od klipova jer su postali svesni da će biti raskrinkani.

Na prvom snimku koji je pušten prikazan je razgovor Jovana Pejića Peje sa Bakijem o teorijama zavera. Milena Kačavenda, Marko Đedović su otkrili kako gledaju na to što je Peja pričao, a onda je Baki pokušao da ga opravda. Ena je u jednom momentu rekla da se ona plaši da nju Peja nije pikirao.

Usledila je Munjina emotivna ispovest o tome što je dobio dete.

- Meni je sto stvari u glavi, ja treba da izađem, ne znam gde su moji, šta je sa njima, a ja nisam zamišljao da ću sudski tražiti da vidim moje dete. - zaplakao je Munja pa dodao:

- Ja imam drugara koji je znao za dete koje ga nije interesovalo, a on je bio svestan da ima dete a nije mario, a meni nije lako - govorio je Munja.

Nakon toga,Danijel Dujković Munjez je ušao u sukob sa Enom Čolić jer je otkrio šta se dešavalo između njih dvoje.

Sofija Janićijević je naredna ustala i prokomentarisala Terzine reči koje je uputio Munjez kada mu je rekao da Matora voli decu i kako će voditi računa o Munjezovom detetu, te ju je Terza optužio da je ona kriva što je on NN.

Usledio je klip Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. Naime, Anđela tvrdi da Gastoz za nju misli da je škritica te su njih dvoje ušli u raspravu.

Zbog dve kockice čokolade, Anđela i Gastoz su se svađali satima.

Takmičari su potom videli snimak na kojem kako Ivan Marinković ubeđuje Alekasndru da budu intimni.

Jovan Pejić Peja je priznao da ga je teorija zvere rešio upravo Marko Đedović sa kojim je razgovarao,.

- Uhvatila me je panika u tom trenutku, više puta sam provukao da imam probleme sa kockom. Bežao sam u kazino, ali me je vraćalo to što imam poznate roditelje. Nisam želelo da ih kanališ. Imao sam tu težinu, gde god da odem moram da budem kulturan, teško je, mora da se pazi šta se radi. Sa 15-16 godina sam mislio da ću da osvojim svet, da sam ja najjači na svetu. Možda sam ponekad bio i nezahvalan. Radio sam i obične poslove, to me je navelo da budem ovakav kakav sam. Moji roditelji su bili jako jaki i dalje su, mama pogotovo. Stvroila je sebi sve sama i ostala je prizemna. Značio mi je razgovor sa Đedovićem, i hvala mu - rekao je Peja.

NAkon toga su takmičari videli razgovor Kristine Buđevac i Mrvice o Terzi, a nakon klipa Sofija i Terza su zaratili ponovo te su jedno drugom sasuzuli sve u lice.

Tokom komentarisanja Bore Terzića, Luka Vujović je otkrio takmičarima da su se pojavile emocije izmeđut Terze i Dragane Stojančević, što je ona na nekin način i priznala.

Tokom poslednjeg prikazanog klipa, takmičari su imali priliku da vide kako Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković razmenjuju nežnosti, nakon čega su ih osudili. Aleksandra i Kačavenda su brutalno zaratile te su jedna drugoj iznele niz optužbi.

Autor: N.B.