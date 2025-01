NEMA MIRA NI U SNU! Ena ispričala Peji kako je sanjala Aneli, pa otkrila zbog čega ima teorije zavere! (VIDEO)

Ena ni u snu ne može da nađe pet minuta mira!

I ako nisu više zajedno i njihov odnos je jako konfuzan, Ena Čolić je opet iskoristila priliku da priđe Peji i podeli sa njim detalje svog sna koji je imala. Dok mu je prepričavala san, najupečatljiviji detalj je bio da je zapravo sanjala Peju, koji daje njenu ružu Aneli.

- Mnogo su mi se jeli slatkiši u snu, a ne mogu jer moram da pevam. Dolazi mi Terza i traži mi onu našu ružu sa nastupa. Pitam ga "šta će ti", on mi kaže "traži mi Peja" i on ide i nosi tebi ružu i ti je daješ Aneli - rekla je Ena.

- Kome sam je dao? - pitao je iznenađeno Peja.

- Aneli. I ja njega napadam "zašto si to uradio", a on mi govori "kako sam ja znao kome će on da je da". Gušila sam se u suzama u snu. Nakon toga ja ustajem i govorim Ćubi da sam imala košmar i nakon toga kreće pesma za buđenje, baš ta iz sna. I kako ja posle toga da nemam teorije zavere.

Autor: K.K.