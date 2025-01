VRATI MILOVANU ZUBE: Kačevenda u nikad većem ratu sa Aleksandrom, u svom stilu je nemilosrdno vratila na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Haos!

Naredni klip koji je prikazan u Beloj kući, bio je klip gde Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić razmenjuju nežnosti u pušioni.

Milovane, da li ti zaigra srce kada vidiš ovo? - pitala je Ivana.

- Ne zaigra mi ništa. Gledao sam ja i gore od ovoga. Ona sisa prste, ste*e, sram je bilo, evo kako se ponaša čovek kome je stalo do nje, a ona se bori za dete - rekao je Milovan.

- Pa šta da kažem za ženu kojoj je ovo profesija. Jel se sećate kada je skakala ovde po stolu i drala se " ja sam majka". Ovaj debil se ponosi, a ova maloumna koja se bori za starateljstvo, ako nju boli uvo, mi ovde možemo samo da se sprdamo - rekla je Jelena.

- Borba za koktele u pušioni - rekao je Milovan.

- Šta ova ima da komentariše, prevarila je mene i otišla u zatvor da dr*a i pu*i tuđi ku*ac. Sram je bilo, uvek ću da komentarišem ovu ku*vet*nu koja sa ovolikim žarom da komentariše - rekao je Ivan.

- Od kad pu*iš bez para? - pitala je Jelena, Aleksandru.

- Od kad ti pu*iš za 200 evra? - pitao je Ivan.

- Zamisli da puš*š prste Ivanu Marinkoviću, koji kada gasi cigaru, gurne ruku u pepeljeru - rekao je Milovan.

- Oni su zajedno, imaju prava da rade sve kao i ostali parovi. Ponašate se sada kao da ste moralne gromade. Smatram da ovo nije dobro za nju, ali nije u situaciji da ovde radi takve stvari. Nije klinka, pa da ne može da se suzdrži - rekao je Karić.

- Apsolutno ne treba da se dešavaju ovakve stvari, rekla sam mu to pre dan dva. Ne mogu da vratim vreme. Ne kajem se, nema kajanja, šta je tu je. Bitno je da se to više neće ponavljati. Povlačim se ne zbog ovoga i ovih ljudi ovde, nego zbog svojih nemira. Ovi ljudi ne mogu da utiču na mene, mene ne zanima njihovo mišljenje. Da me zanima, ne bih ušla u vezu sa Ivanom, koji je ovde omržen - rekla je Aleksandra.

- Ona ni ne voli svoje dete, šutne ga kako stigne. Uvali ga Milovanu, pa ode da se je*e po Tetovu - rekla je Jelena.

- Mi smo makar roditelji, ti nećeš biti nikad - rekla je Aleksandra.

- Evo pitaću Ivana, da li si sada pametan ili glup? Jer sada je tvoja devojka napadnuta sa svih strana - pitao je Karić.

- Mogao sam da je zaštitim, ali mislim da uopšte nije ništa strašno. Gledali smo ovde i mnogo gore stvari.

- Ovo je van pameti. Nadam se samo da ti neće i dete biti ku*va kao i ti. Sada pravi od sebe žrtvi. Sve dok nastavljaš da se ponašaš, svaki dan ćeš slušati iste stvari. Iskreno ti želim da dođeš do malo pameti. Ni muž ni dete ne žive sa tobom, a ni Milosava nije bolja i nju neurotičarku smo videli. Meni tebe nije žao jer si jedna ku*va i ološ. Vrati Milovanu zube, tvoje dete će da ja*e po šipci kao i ti - rekla je Kačevenda.

Autor: K.K.