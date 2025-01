Oglasio se Filip Car! Dao svoj sud o vezi Anđele i Gastoza, pa progovorio o Boži Franiću: Imao je težak život...

Filip Car neko je čije su komentare na aktuelne teme gledaoci voleli često da slušaju, te smo ga iz tog razloga i kontaktirali.

Filip Car oglasio se za Pink.rs i progovorio o vezi svoje dobre prijateljice Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, za koju smatra da je puna trzavica, ali s druge strane to i razume, obzirom da je i sam prošao kroz tako nešto.

- Iskreno, koliko vidim po portalima, često imaju trzavice u vezi, ali sve je to normalno jer u zatvorenom prostoru nikome odnos nije idealan! Sve su te veze unapred osuđene na propast, ali možda su oni u onih 2-3 posto pa uspeju i opstanu i napolju. Znam da Anđela, kada voli, ide glavom kroz zid i lojalna je. Nisam neki ekspert za veze, i moje su šou bile, tako da ne znam šta bih rekao - otkrio je Filip.

Takođe, juče je Boža Franić proslavio svoj rođendan, a čestitkama i poklonima Filipa Cara se najviše obradovao. Upravo zbog toga, Filip se osvrnuo i na to i podržao svog prijatelja.

- Božo je ljudina, njemu je životna želja i san bio ući u rijaliti. Drago mi je što sam mu to uspeo ostvariti jer je to istinski želeo, stalno me pozdravlja, zahvalan mi je, pokazuje veliku ljudskost i dobrotu. Žao mi je što nema neku curu unutra da pokaže taj splitski mentalitet, da je ženskaroš, galebar, hehe! Drago mi je što je mnogo ljudi učestvovalo u njegovom rođendanu, videli ste po reakcijama koliko mu to znači. Božo je napaćeno dete i nije mu život bio nimalo lagan, drago mi je za svakog ko mu pruži podršku jer on to zaslužuje!

Autor: N.P.