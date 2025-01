UŽIVO NA PINKU: Specijalna gošća u studiju Goca, Munjina mama, a odmah nakon toga kreću Pitanja novinara

Večeras, uživo na televiziji Pink!

U utorak, neposredno pre "Debate", jedno pismo totalno je promenilo tok rijalitija. Naime, Danijel Dujković Munjez, saznao je da je postao otac, s obzirom na to da se verenica Jovane Tomić Matore, Stefani Grujić, porodila i tom prilikom je na svet donela dečaka kom je dala ime Konstantin.

Ovo pismo definitivno je ostavilo naciju bez teksta, s obzirom na to da niko nije znao da je Stefani u drugom stanju, već je to sve vreme krila, a posebno je šokiralo Munjeza, koji i dan-danas ne dolazi sebe od tada. Večeras, pre početka emisije "Pitanja novinara", u goste stiže Munjezova majka, koja je spremna da progovori o svemu - Od toga kako su prihvatili ove srećne vesti, pa sve do toga kakvu budućnost predviđa.

