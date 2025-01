Skrivena trudnoća Stefani Grujić, kao i njen porođaj, zapalila je region i odmah je postala glavna tema domaćih medija, a posebno je zaintrigiralo sve to što je Stefani odlučila da Danijela Dujkovića Munjeza, oca deteta, ne upiše u papire kao oca, već da u papirima piše "N.N."

S obzirom na to da se ovoj temi naveliko i naširoko priča, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Munjezovom majkom, Gocom, koja je na samom početku otkrila da oni, kao porodica, sumnjaju u sve, te i da će tražiti DNK testiranje.

- Nismo sigurni, to se mora utvrditi, to mora da se odradi DNK i sve, ako se utvrdi da je beba od mog sina, tj. naše unuče, mi ćemo biti presrećni, a ako nije, neka je beba živa i zdrava...Tužni smo što je to tako javljeno, ako je zaista on tata, trebalo je drugačije, a ne onako kao grom iz vedra neba. Na sve to, zašto N.N.?! To je ono što nas boli. Ako je on roditelj, on ne treba da bude N.N., N.N. očevi su oni kada ne znaš ko ti je napravio dete, ja to tako gledam. Ako si htela za sebe da rodiš i da imaš bebu, onda ne imenuješ nikoga. On ne želi da bude N.N., on želi tom detetu da pomogne - rekla je Munjezova mama, a s obzirom na to da se na ovu temu oglašavaju mnogi bivši učesnici, ali i pratioci i fanovi na mrežama, Goca se osvrnula na navode na mrežama da se Stefani možda stidi odnosa sa Munjezom:

- Ne verujem da se stidi, kako se nije stidela da legne sa njim pred milionima?! Kako se nije stidela? Tada se nije stidela kada ste radili šta ste radili ispod jorgana. Ja ne verujem nikome ništa i ne prihvatam ništa dok se ne odradi DNK - dodala je ona.

- Mislite li da Matora ima uticaja na Stefani - pitao je novinar.

- Ne znam, ne mogu da napadnem ženu napamet, oni jesu imali neke nesuglasice, jeste njega Matora napala u studio, nisu ostali dužni jedno drugom...Oni su imali nesuglasice, ja neke stvari povezujem, na primer, zašto ga je nominovala?! Ona je sebi krčila put, devojka je mlada, možda je imala uticaj sa strane, ne znam, ne tvrdim. Činjenica je da je dete rođeno i činjenica je da je dete sakriveno - rekla je ona, a onda je otkrila da li misli da je dete Munjezovo:

- Ja mislim da da. Bili su oni intimni i svađice neke, imali su svega, ali nije to razlog da ti ne javiš i da ga ne obavestiš - rekla je Goca.

O čemu je još Goca govorila za naš portal, saznajte u videu u nastavku ovog teksta:

Autor: Nikola Žugić