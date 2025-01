Razvezala jezik o gorućoj temi!

Voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila majku Danijela Dujkovića Munjeza, Gordanu Dujković. Sa njom su razgovarali Darko Tanasijević i Jovan Ilić, o svim dešavanjima nakon što je Munja postao otac.

Darko je prepričao Gordani oglašavanje Stefani za Pink.rs, na koje je ona odmah dala sud.

- Jutros sam je pozvala majku od Stefani da pitam kako je, rekla je da žuri u porodilišta i zamolila nikome da ne kažem da sam je pozvala. Nisam imala lošu nameru. Ja nisam ta žena da nekoga uznemiravam. Brzinski je tekao razgovor, znala je da sam ja. Čestitala sam unuka, a ja ne želim da meni neko čestita unuka dok se ne utvrdi. Rekla mi je da niko ne sazna za poziv. Rekla sam da želim DNK analiza da uradi, a ona je rekla: "Umesto da pitaš kako je, tražiš DNK" i tu je spustila slušalicu. Ako neće tatu neka kaže da je htela za sebe da rodi dete, neka kaže da ne želi bračnu zajednicu, ali ovo da je Danijel Dujković NN, pa neće biti ili žće biti ali ga neće zanimati. Ja sumnjam u svašta, hoću da se uradi DNK i to tražim. Ja ovo nisam nikad videla i čula, ja nisam dobto u glavi. On je jako vezan za decu i njega samo dete može da promeni, a sad neko kaže da je on NN otac - govorila je Gordana.

- Ja sam njega ugostila kad je napustio Elitu i ovde mi je rekao da sumnja da je Stefani trudna, imao je u glavi da su radili na tome. Kako je odlučio da ne pita i ne približi joj se? - pitala je Ana.

- Nije se potezala tema. Test da se doneo on bi se promenio - odgovorila je Gordana.

