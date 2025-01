Haos tokom emisije!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević pozvao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi sa njim razgovarao o odluci da sa Anđelom Đuričić na ljubavnu vezu stavi tačku.

- Zanimljivo je da si rekao da te je ohladila njena jezičina, a sa druge strane u vašim svađima si govorio da ti je neodoljiva, a sad ta jezičina više nije slatka - rekao je Darko.

- Zaj*bao sam se jako, mislio sam da to mogu da podnesem i da ja kao flegma mogu da sve da podnesem. Ugasila mi je kao cigaretu, ona je terminator, a ja sam pakman. Ona me je zgazila kao limenku, a mozak mi je kaša - rekao je on.

- Kako komentarišeš to što Anđela kaže da si ovo pravi ti i da bi sutra imao s*ks ispred nje? - upitao je Darko Tanasijević.

- Vidim da je ona sad totalno besa i da će možda da je pusti, a ona da sad glumi da je najjača na svetu. To su priča za malu decu, dođe mi da je pomazim po glavi i kažem da ne s*ri. Nemam ni devojku potencijalnu da je zagrlim, a ne da imam s*ks. Samo razmišljam da završimo na najbolji način. Helga se vratila, jedva čekam da se izlaprda. Mislim da je u ovoj vezi ništa nije bilo pogrešno, samo u ovom prostoru ne želim da pored sebe imam devojku u koju sam se do j*ja zaljubio. Bolje da zaledimo kao Volt Diznija, a ja ću napolju da budem inicijator ako to budem osećao. Možda posle njenog izlaganja ne budem želeo. Ona ne razume da sam ja ispao pametniji i da ovo neće da vodi na dobro. Ona razmišlja da ja huću da imam s*ks, a ne da ćemo da j*bemo majke jedno drugomo i da nije dobro da iz filmske priče idemo u ekstrem. Kad Helga ode i dođe Anđela shvatiće o čemu ja pričam - dodao je Gastoz.

- Kad ste se raspravljali oko škrtosti pitala te je kako bi reagovao da je nešto dala Karića, zašto je baš njega navela kao primer? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ispada da se meni sviđa Sofija, a njoj Karić, po rijaliti sistemu. Hoće da mi ga nametne kao konkurenta, ja to ne razumem. Ne znam šta je bilo, to je svakako uradila, bez da mi da primer. Ona je to uradila sa Urošem Stanićem, kad sam joj ja zabranio da se druži sa njim. Ona je već ovo uradila krišom, a pošto sam ja napravio foru to je problem

Autor: A. Nikolić