Karić siguran da Gastozu samo treba malo prostora, smatra da je Anđela osetila da su možda njegove emocije sada usmerene na neku drugu osobu! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a sledeće pitanje bilo je za Stefana Karića. On je prokomentarisao raskid Anđele i Gastoza.

- Ne bih da jedem go*na puno, smatram da će se pomiriti. Mislim da Gastozu treba malo da se izluftira od svega. Ako je kocka čokolade problem ovakav, smatram da je problem onda dosta dublji. Ispada da je Anđela karakterno jača,. Kao da ona vozi, a on sdi kao suvozač. Rekao je malo pre, "žao mi je što nisam slušao Bebicu, smatrao sam da mogu da promenim tu osobu". Znači on je svesno ušao u vezu, a hteo je da je menja. Ne mislim da je problem njena prošlost, nego ona kao ličnost. Smetaju mu mnoge stvari. Njemu treba prostora, sada je on samo Nenad, nije više Gastoz - rekao je Stefan.

- Koga voliš više, Nenada ili Gastoza? - pitala je Anđela.

- Nenada. Njemu je postalo monotono. Mislim da će se pomiriti, sve je to negde prolazno. Ne bih voleo da se oni raziđu. Na početku veze Anđela mu nije prebacivala kada komentariše devojke, a sada je počela, možda je stvarno nešto osetila. Juče je Sofija bila podla kada je rekla " ima ovde neko ko voli to", na Terzin komentar da se ugojila. Možda je ona htela samo da zavara trag - rekao je Karić.

Darko je nakon toga pozvao Slađu Poršelinu, da da svoj sud:

- Mislim da je Sofija bacila od početka oko na Gastoza. Moram da stanem na njegovu stranu i da kažem da on obožava Anđelu, samo se spr*a ovde sa devojkama. Sofija mi je perfidna, sve radi zbog teme. Ona ovde likuje što su oni raskinuli, kao i Aneli isto.

Autor: K.K.