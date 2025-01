ZAHVALAN SAM JOJ NA SVAKOM SKUVANOM RUČKU... Peja se u Magazinu In obratio mami, pa mora da bira između Zlate i Peje, evo šta je rekao!

Posebno emotivan!

U novom izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je najaktuelnije učesnike "Elite 8", među kojima su se našli: Aleksandra Nikolić, Milovan Minić, Marko Đedović, Aneli Ahmić, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

Sanja, voditeljka emisije, konstatovala je da je Peja imao neke zamerke na račun svojih roditelja - majke, pevačice, Zlate Petrović i oca, voditelja, Zorana Pejića, te je tako zamolila Peju da otkrije milionima gledalaca na čemu je zahvalan roditeljima, konkretno mami.

- Majci sam zahvalan što me je rodila, što mi je omogućila da živim, uvek je bila tu za mene, bila je iskrena, gledala je kako se ja osećam, othranila me je, sve u životu što imam i što sam ovako osećajan, sve je to zbog nje. Itekako mogu da joj se zahvalim za svaki trenutak, za svaki spremljeni ručak, što se mučila, išla i radila, da bi moj brat i ja imali. To su jedne jake žene koje je život iskalio i to je moja majka, koja je borac, jako veliki borac i hvala joj na svemu. Nismo svi perfektni 100 odsto, imamo svi neki deo kompleksa, ali samo razgovor. Moja majka je dosta provela u životu sa mnom i naravno da sam se oslobodio tog kompleksa - rekao je Peja.

- Tatini su mi dragoceniji, više je bio realniji. Naravno da gledam majčine savete, sve je radila od srca, iskrenija je, a tata je da me iskali da budem pravi muškarac - dodao je on.

- Kojih posledica se bojiš i zbog čega si u strahu, kao javna ličnost

- Ta nesigurnost. Plašim se da ne ispadnem u javnosti nešto što nisam ja. Gledao sam da osvetlim obraz svojih roditelja. Moji roditelji i kad dođu kući i kažu: "Ljudi te hvale na pijaci da si super dečko", jednostavno imaš odgovornost - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić