Ovo će izazvati opštu pometnju!

Nakon emisije ''Pitanja novinara'' i brutalnog okršaja Milovana Minića i Aleksandre Nikolić gde je on obelodanio Aleksandrine najprljavije fetiše i otkrio šta radi za 20 dolara, nakon čega su pale i užasne uvrede, oglasila se njegova majka Branka Minić za naš portal.

- Milovan, ta masna, prljava i debela svinja (po rečima Aleksandre) joj je bila dobra za "jahanje". Mislim da se svinja jaše samo sa krmačom. Dobar joj je bio 4 godine dok ga je iskorišćavala. To do sada nije primećivala i nije joj se gadio. Jadnica je tek sada progledala ( pored Ivana ) kada je ponestalo para. Nema argumente za odbranu i počela je da udara na očinstvo ( njegovu ćerku i suprugu ) po savetu Ivana Marinkovića "bajnog oca". Milovan je bio slep pored očiju i tek kad je progledao,shvatio je ko je u stvari Aleksandra. Besan je sam na sebe. Šta je sve sebi dozvolio. Sve pozitivne emocije su se pretvorile u gađenje, kada je došao do saznanja i video šta je sve radila i čime se bavila. Malo toga ste videli i saznali, a puno toga još ima. Bolje bi joj bilo da se "pokrije ušima" i ćuti. Misli da je pametna, a ne zna da sastavi prosto proširenu rečenicu. Čega se pametan stidi, lud se ponosi. Rekla je: "Prodavao me ljubavlju", šta to znači? Možda je htela reći "kupovao me". Što u prevodu može da znači da joj je plaćao ljubavne usluge. Kaže da je on "psihopata i monstrum", za nju su svi muškarci psihopate i monstrumi - rekla je Branka i dodala:

- Da li se iko ikada zapitao, zašto takve ljude nije prijavila? Ja bih to uradila da se tako ponašaju prema meni. Pitam se zašto i šta treba da natera čoveka, za koga je ona rekla u predstavljanju da je tukao kaišem golu do nesvesti i da je visila sa tećeg sprata? Ne opravdavam takve postupke, ali nek odgovori na ta pitanja. Tek sada je počela da razmišlja o svemu napolju i da ne zna kako će pogledati muža u oči. Preči joj je bio Ivan, nego dete. Krenula je na pogrešan način da se bori , kako napolju, tako i u Eliti. Bilo bi joj bolje da ne spominje Milovanovu porodicu (brata i sestru). Kada zadaješ niske udarce, moraš biti spremna i da ih primiš. Njegova porodica nema nikakve veze sa njihovim odnosom. Ona udara prva nisko, a Milovan samo vraća ISTINOM koja je za nju veoma bolna i sramna. Sve to je ogorčenost i gađenje čoveka koji joj je dao sve što je mogao i imao a ona "zahvalna,traži drugu žrtvu". Gle čuda, našla Ivana "da voza". Iskusnog rijaliti igrača koji u životu nema šta da izgubi, a ona ono najdragocenije (dete) za koje se Milovan više borio nego ona. Zameram mu što je to uradio, ali on je mnogo voleo to dete kao i svoje, borio se za nju više nego majka. To nije trebao raditi, jer to dete ima žive i zdrave roditelje koji treba to da reše. Gledajući sve do sada, šta i kako se dešavalo, dolazim do zaključka da je Aleksandra zarad "nečega" manipulisala sa svima (bivšim mužem, Milovanom pa sad i sa Ivanom ), sa onim što najbolje zna da radi. Imali smo priliku da vidimo šta je to. Milovan je moj sin i uvek će biti . Majka sve oprašta. Drago mi je što je na "teži" način shvatio svoje greške. Osetio i lično se uverio sa kim je bio i šta je kući ostavio. Hvala Bogu što se osvestio i on će mu to oprostiti, zato što je priznao svoje grehe i iskreno se pokajao. Ne znam da li će to moći ostali oprostiti i zaboraviti - poručila je Milovanova majka za Pink.rs.

Autor: Pink.rs