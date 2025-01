Žao mi je što je zla: Ena žestoko oplela po Jeleni, pa se usresredila da opet pokuša da opere sebe i Uroša! (VIDEO)

Na sve načine pokušava da se opere od spornog snimka!

Sledeći učesnik kome je Ivana Šopić dala reč je Ena Čolić. Ona je iznela svoje iskreno mišljenje o Urošu Rajačiću i Jeleni Ilić.

- Sve što sam rekla za Uroša mislim i sada. Kada mi je bilo najgoe bio je tu za mene. Pričao mi je priče, izvlačio me iz svega toga. Sve mi se to dešavalo zbog mog odnosa u kom sam bila. I dalje stojim pri tome da je on moj drug, Milan je rekao ovde da je cela nacija očekivala da ćemo mi da se smuvamo, to je glupost. Pričao mi je jedan film, koji je kasnije pričao i Peji, tako da je on upoznat kakav mi odnos imamo. Onaj klip je katastrofa - rekla je Ena.

- Ne osećam odgovornost prema Jeleni, ona je samo zla. Pokušala sam da vidim nešto bolje u njoj, prišla sam joj kada joj je bilo najgore. Spojila sam zajedno sa Markom Đedovićem nju i Uroša. Što se tiče spornog klipa, to je samo moja greška. Moja veza je ispaštala zbog toga. Zamolila sam ga da se distanciramo, primaran mi je drugi odnos. Da je neko pustio njegov i Anelin klip, gori je sto puta od mog. Ne posmatram Uroša na taj način, bespolna smo bića. On jeste ženskaroš. I da ne budem sa Pejom, nećemo pričati svakako. Kada sam ja bila loše, bio je tu i hvala mu zbog toga. Ne znam da li je imao nešto sa Aneli, ne zanima me to. Videli smo njihove scene iz kazina. Jelena kada je ušla sa tobom Uroše u vezu, bila je u konfliktu sa 90% ljudi ovde, tada sam bila dobra sa Aleksandrom, i ipak sam ti prišla da pitam kako si, jer si ovde šetala kao utvara - rekla je Ena.

- Ona je ustajala ovde i govorila o meni sve i svašta, ja sam ćutala samo zbog Uroša. Istrpela sam mnoge uvrede sa njene strane. Povredila me je jer mi je bila drugarica, i bila sam uz nju kada je bila sama. Jelena ja tebe ne ugrožavam, i ne bih nikada bila sa Urošem. Oštećena si, to je zbog drugih odnosa. Mislim da si zla žena, i meni je zbog toga jako žao. Nisam ja kriva za njihov raskid, Uroš je kriv. Kriva sam samo sebi i svom dečku. Ne znam čemu mržnja prema meni, njie ni sela sa mnom da popriča. Mislim da je bolje što ne razgovaramo, zbog njihovog odnosa. U svakom slučaju, zadržavam Uroša, šaljem Jelenu.

- Drago mi je što je Uroš složio sa tim da je samo on kriv za naš raskid. Razlika u meni i u njoj je što ja ne patetišem ovde za stolom, pa se posle smejem sa strane. Drago mi je što je Uroš tešio nju kada je njoj bilo teško, mene nije. Ne znam ko ovde koga zaje*ava, al izgleda sam ja ta budala koga oni zaje*avaju - rekla je Jelena.

- Slažem se sa Enom, sve što je rekla jeste tako. Nisam želeo zbog Jelene da prekinem taj odnos, ne želim da meni neko govori šta ću ja da radim. Prekinili smo sami tu komunikaciju. To je njen izbor, ja to poštujem - rekao je Uroš.

Autor: K.K.