Tebe bih poslala u zatvor kad bih mogla: Milica Dugalić priznala da je kivna na Rajačića jer je povredio Jelenu, pa ga izvređala! (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milici Dugalić kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Jelena Ilić je devojka koja je mene zarobila kada sam je upoznala treći dan. Od nje sam videla samo dobro jer ste je svi hejtovali, a možda i zbog njenog načina komunikacije sa svima vama. Kada sam videla da je Jelena ušla u crveno, onda sam shvatila da njen i Ivanov odnos nije u redu. Ja se borim u ovo vreme protiv njene zaljubljenosti jer čovek u kog je ona zaljubljena ne vredi tri pišljiva boba. On je čovek lepuškasti film koji ima svoje dramske momente. Njegovi koraci su odmerni, on nema kodekse jer nema poštovanja. On ne poštuje devojke i ne okreće se iza sebe kada dobije ono što želi, a to je ženski polni organ. Svima je poznato koliko voliš da igraš rijaliti. Ja bih mojoj Jeki poželela mnogo više hrabrosti i snage da smogne u sebi. Da izbaciš to zlo koje ti je on usadio, ostaviću naravno Jelenu, njega bih u zatvor poslala - rekla je Milica.

- Jelena u početku sam mislila da nisi iskrena, ali što više pričamo, sve mi više deluješ jedna dobra duša. Uroše, ne trebaju mi silikoni. Mislim da bi bio bolji sam nego u vezi. Ostaviću Jelenu - rekla je Sofi.

- Ovo je jedan od najboljih i jedan od najgorih parova u kući. Jelena je bila tu kad god mi je trebala, meni si najzanimljivija sa Cifom. Urošu ne verujem da je iskren i da se u nekoga zaljubio. Poslaću Uroša - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.