Male tajne velikih majstora: Peja dočekao svojih pet minuta da uzvrati Rajačiću zbog flerta sa Enom, evo na koji način je to uradio! (VIDEO)

Ponizio ga!

Jovan Pejić Peja kao ovonedeljni vođa, poslednji je nominovao Jelenu Ilić i Uroša Rajačića, a on je kao i uvek bio iskren. Peja je dočekao svoje vreme da Rajačiću uzvrati zbog flerta sa Enom, a on se zaćutao.

- Uroš je osoba koja je pametna i elokventna. On voli dosta toga u životu, voli da se poigra sa devojkama, smatram ga i osobom koja je bio sa Aneli posle Mateje iako Mateja ne gleda Aneli kao osobu koju je voleo, ali to ne radi prijatelja. To što smo videli sa Enom, ja tu nju krivim. Ona je od njega želela to i to je i dobila. Mislim da bi mu napolju Ena izvukla poslednji dinar iz džepa, pošto se ona bavi tim pokerom. Mislim da je Jelena kontrirala Ivanu kada je ušla u vezu sa Rajačićem, videli smo i njenu reakciju sa Cifom. Ovog puta ću sačuvati Jelenu - rekao je Peja.

- Mnogi su komentarisali da si to upravo uradio da odvojiš Enu i Uroša? - upitala je Ivana.

- Ja se nikad ne bih sladio, niti bih voleo da gledam Enu s nekim drugim. Mi smo ovde u kući, oni mogu preko dana da rade šta žele, jednostavno sam video njih u ponedeljak kako pričaju i bilo mi je glupo i zbog Jelene i zbog sebe da spajam Enu i Rajačiću - rekao je Peja.

- Je l' zameraš Urošu utorak? - upitala je Ivana.

- Ja njega gotivim, ali da će nam odnos biti drugačiji hoće sigurno - rekao je Peja.

Autor: N.P.