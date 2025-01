Peja potpuno demolirao Enu Čolić: Priznao joj da s njom provodi vreme iz sažaljenja, ona dotakla dno! (VIDEO)

Rasula se u komade!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja razgovarali su o svom odnosu, te je Ena pokušavala sve vreme da poljubi Peju dok joj on to nije dozvoljavao. U jednom momentu, Peja je priznao Eni da priča s njom jer je sažaljeva, zbog čega je ona pobegla i završila u suzama.

- Nemoj da se glupiraš bezveze - rekla je Ena.

- Uzmi malo pite - rekao je Peja.

- Neću, hoću da te poljubim. Je l' me nećeš ispaliti? - upitala je Ena.

- Neću - rekao je Peja, a potom ispalio Enu koja je pokušala da ga poljubi.

- Pejo, želim tebe. Tebe kao ličnost, tebe hoću. Da si moj i ja tvoja - rekla je Ena.

- Što onda meni nisi rekla PTŽ? - upitao je Peja.

- Pejo, to uopšte ne znači to što ti misliš. Ne bih to rekla Mateji - rekla je Ena.

- Puno te želim - rekao je Peja.

- Ne i Mateja je rekao da je nešto za tebe - rekla je Ena.

- Ma nema veze, opusti se - rekao je Peja.

- Stavi tu, pa ću da sklonim pre nego što odeš - rekla je Ena.

- Što? Ne idem, gledamo film - rekao je Peja.

- Ajde, nemoj molim te tu facu i sve to - rekla je Ena.

- Nego kako hoćeš? - upitao je Peja.

- Pejo, razumem da si razočaran, ali videćeš kako će sve biti drugačije. Biću dobra i cenim te, samo se ti malo opusti. Samo me malo pusti da ti pokažem sve - rekla je Ena.

- Ti si dovoljno pokazala sve - rekao je Peja.

- Ne zanimam te? - upitala je Ena.

- Ne - rekao je Peja.

- Što lažeš? Lepo ti je sa mnom - rekla je Ena.

- Ne, nego sam tu da tebi ne bude krivo - rekao je Peja.

- Lažeš? - upitala je uplakana Ena.

- Ne, iskren sam - rekao je Peja i ismejao se Eni u facu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.