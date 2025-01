Preko 50 poruka mi je stiglo, svi su mi ČESTITALI: Zola progovorio o šuškanjima da je on otac Stefaninog deteta, pa otkrio da je ZALJUBLJEN!

Iskren do koske!

Lazar Čolić Zola uključio se uživo u program Pink televizije i emisije "Premijera Vikend - Specijal", te je tom prilikom progovorio o porođaju Stefani Grujić i šuškanjima da je možda on otac, ali je on to oštro demantovao.

- Spekuliše se ko je otac, da li si ti ili Munjez, Matora znamo da nije. Hajde molim te daj svoj neki komentar - pitala je Bojana.

- Situacija je realno malo nerealna, hajde da kažemo. Znam samo da sam se probudio i imam 50 poruka od sebi bliskih ljudi, pisali su mi: "Zola, čestitamo". Posle sam ispratio šta se izdešavalo. Koliko god da se neko našalio i zeza, ovo je ozbiljna stvar. Ja želim da demantujem te stvari, devojka i ja nismo imali ništa, to je bila neka zezancija, bliskost, a što se tiče konkretnih stvari, nisu se izdešavale. Ona je čak pričala tamo, ja sam joj rekao kada smo izašli da je bilo jako ružno, neke stvari koje su se dešavale među nama, a koje nisu istinite. Mene baš briga, nisam se osećao povređeno niti je mene to iznerviralo, ali sam joj rekao da nije u redu. - rekao je Zola.

- Kada si se poslednji put čuo sa Stefani i da li si joj čestitao - pitala je Bojana.

- Čuli smo se kratko kada sam izašao, nisam joj čestitao, čuli smo se kada sam čuo za te neke gluposti...Sve i da se desio sek*ualni odnos, ja sam ušao u maju i nije bilo mogućnosti da budem ja otac - rekao je Zola.

- Jesi li zaljubljen, je l' imaš devojku - pitala je Bojana.

- Zaljubljen jesam, ali nemam devojku - rekao je Zola.

Autor: Nikola Žugić