To je idiotski: Munjezova majka kivna na Stefani, odlučna u nameri da se dokaže da li je dete zaista njegovo: Ukoliko se ispostavi da je... (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljksi par Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda, ugostili su Gocu, majku Danijela Dujkovića Munjeza.

Podsetimo, pre nekoliko dana, gao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Munja dobio dete, nakon što je stiglo pismo Velikog šefa u Belu kuću. Nakon toga, više ništa nije ostalo isto, a ono što sve zanima je kako su Dujkovići reagovali nakon saznanja da se Stefani Grujić, bivša devojka njihovog sina porodila.

Kako ste reagovali kada ste saznali da se Stefani porodila i da je Munjez postao otac?

- Videla sam da su se učesnici okupili na ugaonoj, ali nisam čula o čemu je reč. Videla sam da mu cimeri čestitaju nešto, ali sam bila zabezeknuta da mu čestitaju jer se Stefani porodila. Znam njihov odnos iz prošle sezone Elite, ali da ona nije otkrila na vreme da je trudna?! Kako nešto što je lepo i toliko sveto da se krije? Usledio je šok za mene, umalo se nisam onesvestila. Kad sam čula da je stavila da je Munjez N.N. otac. Mene komšije samo pitaju:''šta je ovo?'' Nije mi jasno, šta se dešava sa našim devojkama? Ako je Munja otac, čemu upisivanje kao da je N.N.? To je idiotski. Nisam do sada čula za to. Razumem devojke koje ne žele partnera, ni bračni odnos i dete rode sebi, ali ovo što Stefani radi, to ne razumem. Pritom, kada se Munjez diskvalifikovao, ona je provodila vreme sa Zolom, zato želimo da se dokaže da li je dete od mog sina. Ako je dete njegovo, naša vrata su otvorena za to dete - istakla je ona.

