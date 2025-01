Otvorila dušu: Ena Čolić progovorila o poniženjima zbog Peje, pa šokirala priznanjem o Mateji! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Enu Čolić, koja je progovorila o svom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Sreća mi zavisi od jedne osobe, trenutno dobro plivamo. Ništa ne očekujem, malo se nadam. Nemamo status, sve je na nekoj pauzi. Normalno da bih htela mnogo više, ali već sam rekla da ne bih volela da se to ofrlje izdešava zbog pritiska koje imam ja i sigurno on zbog njegovih roditelja. Ja sam više usresređena na njegove nepoverenje, nego što se koncentrišem da imam nepoverenje u njega - govorila je Ena Čolić.

- Vi sad radite na stvaranju čvrstog temelja za pravu i zdravu priču? - pitao je Darko.

- Ja bih rekla da ja radim na tome. Peihvatam svoju grešku i gore mi je kad znam da sam ja kriva. Smeta mi što kad sam ispravna se on zezeči i malo mi to smeta, ali mi strpljenja ne ponestaje i dobro mi je ovako. On gleda sve što radim da vidi - rekla je ona.

- Kakva ti je scena da mu nosiš pitu, a on priča sa Aneli? - upitao je Darko.

- Nisu pričali, samo su sedeli. Meni sve smeta. Provalila sam da ja ovde nisam ja. Meni smeta jer će to da se priča - priznala je Ena.

- Šta je to što bi rekla Slađi čime bi obajasnila da ne želiš Mateju? - pitao je Darko.

- I meni je PTŽ logično da ga puno želim, ali ja sam sigurna da ne želim Mateju, Ne sećam se šta sam mislila, mislila sam da je nešto za Peju jer je p prvo slovo. Mateja je toliko jedan egocentrik i njegov kompleks da mislim da i postoji nekad nešto da se desi među nama da više nikad neće jer me je gledao sa dečkom i video emocije kakve nikad sa njim nisam imala - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić