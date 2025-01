Tebe je povredilo njeno ponašanje: Đedović pokušava da urazumi Gastoza nakon haosa sa Anđelom, siguran da između njih nije kraj! (VIDEO)

Ne može da dođe sebi!

Marko Đedović došao je u pab "Prijatelji" kako bi poragovarao sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je nakon haosa sa Anđelom Đuričić bio van sebe.

- 10 puta sam je pitao. Je l' treba takav da budem da bi me primetila? Je l' nju to loži? Je l' je to radi? - pitao je Gastoz.

- Ne, ona je oubeđena da se tebi neko drugi sviđa. Glupirate se kao da imate dve godine - dodao je Đedović.

- Je l' ona ubeđena da je normalna? - pitao je Gastoz.

- Ubeđivala me je onaj dan, ja sam rekao da se pribere. Kaže da tebe boli k*rac za nju i da si terao cirkus. Odmorite glave, nemojte tako vruće glave ništa dobro neće da ispadne. Reako sam i njoj da ne vrišti. Sad odmah ništa nećete da rešite, biće samo još gore - govorio je Marko.

- Ja sam joj rekao kad je prošla samo da mi srtavi kapi na sto. To su odjednom moje kutije, a ona ih je pakovala i sad neće da ih pipne. Ja sam znao da ona nije normalna, ali ne ovoliko. Kunem ti se, ovo je na vreke došlo - rekao je Gastoz.

- Nećete moći da se oduprete ako osećate nešto. Ako imate problem imate veći, a ja iz vaših priča i dalje ne shvatam šta je problem. Ti pričaš jedno, a ona drugo, kao da niste u istoj vezi. Zašto si se toliko iznervirao? - pričao je Marko Đedović.

- Šta je očekivala da vidim da me kulira i da idem dalje? Neću ništa sa njom, neka mi samo kaže gde su kapi. Ovaj mali provocira, a ona mu daje energetsko piće, još će i banane da dele zajedno - pričao je on.

- Tebe je više povredilo jer se ona tako ponaša, nego te kapi. Malo iskuliraj i ti - shvatio je Marko.

Autor: A. Nikolić