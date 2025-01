Na korak do pomirenja: Peja otkrio kad će Eni Čolić dati novu šansu, evo šta je ključ za rešenje svih njegovih problema! (VIDEO)

Otvorio dušu!

Jovan Pejić Peja u "Šiša baru" razgovarao je sa Darkom Tanasijevićem o svom odnosu sa Enom Čolić.

- Kakva je situacija sa Enom? - pitao je Darko.

- Družimo se, u poslednje vreme sam malo hladniji i gledam da budem više drugar sa njom nego u ljubavnom odnosu. Neću da se opterećujem, kako bude išlo ići će. Neću više da se opterećujem pored koga ću da sedim. Ne teram joj inat, nego hoću da budem maksimalno opušten i mislim da sam zbog toga srećniji. To što ona predstavlja za drugare Rajačića, pa se ono desi, to je druga priča. Mislim da trenutno više emocija ima Ena nego ja i da se ona više bori. Davao sam se kad sam raskidao sa njom, ne mogu da kažem da nisu ostale emocije i da mi je žao, ali sad više gledam sebe - govorio je Peja.

- Da li idete ka pomirenju? - upitao je voditelj.

- Ako budem u vezi opet to će biti Ena. Moram da popričamo, odnos treba da bude opušteniji i da ona vidi da mene druge devojke ne zanimaju i tad će biti lakše. Mislim da ni nju ne zanimaju drugi, nego da to radi iz inata. Treba da sednemo i da popričamo i da prođe više vremena da bismo se pomirili. Ono što smo se mirili na tri dana od toga nema ništa - odgovorio je on.

- Video sam da ste se danas raspravljali oko svih ikada stvari - dodao je Darko.

- Da, mi kad smo bili sa Enom pitali su me za Rajačića, a ja sam je branio. Mislim da je pokazala da je jača na rečima, a ne na postupcima. Treba da se baziramo na greške i da ih popravljamo jer onda ne bismo gledali jedno drugome greške - rekao je Peja.

- Šta vidiš između Anđele i Gastoza? - pitao je Darko.

- Mislim da je Anđela gušila Gastoza, ovde se više mere neke situacija. Mislim da su oni jedno za drugo, video sam mnogo toga između njih i mislim da sad prave pauzu. Ovde ima dosta ljubavi i najviše vidim ljubav između Anđele i Gastoza i Ene i mene. Mislim da je Gastoz više grešio jer nije pokazao poštovanje prema Anđeli, mislim da ona ima više emocija jer je žensko. On voli da se šali i mislim da se nije toliko zaljubio kao Anđela. Navikao sam i ja da mogu da se družim i da se zezam, a kad si u odnosu ovde ne smeš da pokazuješ drugim devojkama da imaju šanse i bilo šta. Gastoz je najveći krivac i kao da je rekao da će da se distancira i onda smo to i čuli. On kao da nije Gastoz koji je ušao, bio je pozitivniji - odgovorio je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić