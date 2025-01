Navija samo za njih! Aca kockar javno podržao Enu i Peju, pa se obratio onima koji mu PRETE (FOTO)

Iskren do koske!

Učesnici "Elite 8" često svojim postupcima nasmeju, obraduju, naljute, ali i razneže milione gledalaca koji ih netremice prati deset meseci, a jedan ljubavni par je svima posebno zapao za oko. Naime, reč je o Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji koji su se jutros rano pomirili, posle niza turbulencija u njihovom odnosu.

Skoro izbačeni Aca kockar, javno je pružio podršku Eni i Peji, a ovom prilikom se obratio i onima koji mu prete na društvenim mrežama.

- Još jednom...Ljubav koju podržavam jeste ljubav mog brata Peje i Ene. I dalje sam uz njih jako i najviše. Ponoviću ženske svađe me ne zanimaju...Rešiće to one same. Zanima me da sam na strani žene koju napadaju nekoliko muškaraca velikih foliranata. I staću isto uz svaku tako. Ako budete želeli prljavo, može, umem i tako - napisao je on.

Autor: Nikola Žugić