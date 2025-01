Branka Minić, majka učesnika "Elite" Milovana Minića, oglasila se za Pink.rs nakon što je bivša ljubavnica njenog sina Aleksandra Nikolić u rijalitiju iznela mnoštvo "prljavog veša" o njihovoj porodici.

Gospođa Minić u šoku je zbog svega što je u rijalitiju čula od strane Aleksandra.

- Pitam sve ljude da li se napadom na porodicu Minić, lažima bori za starateljstvo. Svako u ovom gradu zna ko je Aleksandra Nikolić i čime se bavila, a isto tako ko je porodica Minić i čime se bavila i bavi već 17 god. Mnogo laži je izgovorila - započela je Milovanova majka, koja se najpre osvrnula na Aleksandrine navode o njenoj ćerki, Milovanovoj rođenoj sestri.

- Rekla je da mu je sestra "ober kurva", što je ogromna laž, jer je ona samohrana majka koja ima starateljstvo nad decom i na pošten način zarađuje za svoju decu za razliku od Aleksandre. Sram je bilo da priča o nekome koga niti zna niti poznaje. Aleksandra je upoznata koju tragediju je Milovanova sestra doživela i preživljava (gubitak sina). Da je to što Aleksandra kaže, ne bi bila na mestu kom jeste, gde je cenjena i poštovana. Cela njena priča se zasniva na rekla-kazala. Moja ćerka je samohrana majka koja svoju decu podiže isključivo poštenim radom. Pored njenog posla dodatno radi i pomaže ocu u ugostiteljskom objektu. Moja ćerka ima 15 godina radnog staža, a pitam se koliko ima Aleksandra i gde?! Aleksandru treba da je sramota što uzima u usta majku koja je izgubila svoje dete, a pritom je ne poznaje i što tim navodima produbljuje bol mojoj ćerci i porodici. U svakom slučaju biće konsultovan advokat za njene navode i reči. Shodno zakonu će se i postupiti, ne samo nje nego i drugih aktera.

Aleksandra je rano jutros Ivanu Marinkoviću pričala da je Milovanu kod slikarke naručila portret njegovog pokojnog sestrića, koji mu je poklonila. Prema Milovanovoj priči, taj isti portret on je poklonio svojoj sestri, koja je izgubila sina, a Branka kaže da oni ne znaju da li je tačno da je slika poručena od strane doskorašnje ljubavnice njenog sina.

- Šokirani smo ovom informacijom, jer za nju nismo znali i ne možemo potvrditi njenu istinitos dok Milovan to ne potvrdi ili demantuje. Da smo znali sigurno ne bismo primili tu sliku, pogotovo ne od nje.

Migranti

Aleksandra je optužila Milovana da je ilegalno držao smeštaj za migrante, te da ih je ilegalno prevozio preko granice, što je demantovao on sam, ali i njegova porodica.

- Milovan nikada nije radio sa migrantima, nego je radio u registrovanom smeštaju za prenoćište svih ljudi bez obzira na boju, rasu i nacionalnost, naravno uz uredna dokumenta sa legalnim ulazom u RS. Porodica Minić ima registrovan objekat za tu vrstu posla i uredno plaća sve obaveze prema državi (porez, takse) za taj posao. Za razliku od Aleksandre koja za svoj posao i za koji kaže da su prošle kroz njene ruke milion, a kome je platila porez na tu zaradu? Što se tiče Aleksandrine izjave za objekat u Zelengorskoj 23, da je bio ilegalan smeštaj, je još jedna od mnogih laži. U prilogu vam dostavljam slike registrovanih objekata za izdavanje koji su reklamirani na turističkom sajtu - poručila je gospođa Minić, koja je priložila i fotografije porodičnih objekata za izdavanje.

Tašta i lekovi

- Na navode da mu se žena i njena sestra nisu brinule o majci je notorna laž. Istina je da je Milovan više obilazio i pomagao u svemu šta joj je trebalo, kao što je unazad 7 meseci plaćao i dalje plaća dom za ženinu majku. Normalno je da brine o njoj, to mu je tašta. Ponašao se i brinuo kao i prema meni. Ogromna laž je da je Milovan stavljao tablete u hranu kako je rekla Aleksandra. Ona je samo uzimala prepisanu terapiju od strane lekara vezanu za njenu bolest - rekla je Milovanova majka, koja se osvrnula na još jednu optužbu Aleksandre na račun Milovana.

- Istina je da mu je šurak u više navrata pozajmljivao novac koji je do zadnjeg dinara vraćen. Nije njen problem od koga i za čega je on pozajmljivao novac. Da li misli sa će govoreći neistinu o mojoj porodici dobiti starateljstvo? Ona ne treba da "pljuje" porodicu Minić, nego da pokaže ko je i šta je ona. Neka demantuje sve to što narod zna i o čemu postoje dokazi o njoj i njenim delima. Pitam se zbog čega je Aleksandra toliko zabrinuta i čega se toliko boji ako joj je savest čista i mirna. Po njenom ponašanjju mislim da ima čega da se boji. Sve što je do sada Milovan rekao se potvrđuje kao istina. Mnogo toga još postoji od čega se ona očigledno boji. Pre ili kasnije sve izlazi na videlo, a mnoge stvari će tek izaći - poručila je Branka za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević