Pljuvala je tamo sve redom, pa ih je oprala na kraju: Sandra Čaprić žestoko oplela po Anđeli, uporedila je sa Sofijom (VIDEO)

Pevačica Sandra Čaprić, bivša učesnica "Zadruge", gostovala je u emisiji "Pitam za druga", gde je komentarisala aktuelna zbivanja u "Eliti".

Ona je prokomentisala rijaliti učesnika Borislava Terzića Terzu.

- Znam ja njega od ranije, dobar je on dečko. Ovo što je uradio nema opravdanje, ne bih volela da se ni jednoj ženi desi tako nešto. Mada ona je veoma sposobna žena - rekla je Sandra.

- Šta bih uradila da se tebi hipotetički, tako nešto desilo? - pitao je voditelj.

- Iskreno, ne bih gledala, ja sam takva žena. Zbog bebe pogotovo, ja samo treba da se smejem zbog bebe - rekla je Sandra.

- Misliš da treba da se pomire? - pitali su Sandru.

- Moje lično mišljenje, ne, nikada. On je to uradio javno. Hvalio se kako će da postane otac, kako su sve pripremili. Podrži ga Milica da uđe, on ih sve ukanali javno. Ne mogu to da podržim nikako - rekla je Sandra.

- A Sofija? - pitali su Sandru.

- To je druga polovina, je li? Rekla bih da je gospođica ušla veoma pripremljena. Imala je scenario u svojoj glavi. Nije njoj stalo do Terze, pritom pozdravlja nekog sve vreme, nekog lika. Kao i gospođica koja je prošle godine bila sa Zvezdanom, one tamo sa Matejom. Ona je bila pripremljena, kao robot. Spavala je sa sminkom, ustajala i sve radila u isto vreme. Trebale smo da nastupamo, sećam se, na Zadrugoviziji, ona je meni naređivala da će ona da peva. Pa prošle godine, izvrnula je samu sebe. Pljuvala je tamo sve redom, pa ih je oprala na kraju - rekla je Sandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.