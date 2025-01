Bolno priznanje Stanije nakon što su ona i Asmin izgubili bebu: Pomirila sam se sa tim da možda nikad neću imati decu

Starleta Stanija Dobrojević uživa u skladnoj emotivnoj vezi sa svojim izabranikom Asminom Durdžićem, sa kojim je komunikaciju počela sasvim slučajno, na društvenim mrežama, a sada su vereni.

Njihovih početaka prisetila se sada, u intervjuu za Blic.

- Ja sam tada baš raskinula dugu vezu, godinu dana sam bila solo i rekla sam više nikad javna veza, to je bilo s Markom Markovićem, rekla sam nikad više, idem u Ameriku sad ću da nađem stranca, ne zanima me više Srbija, mediji, da mi se više muškarac eksponira. I kada se udam i rodim decu neće znati ko je. Tako sam odlučila. Imala sam tu moju malu paleticu, i onda odeš na večeru sa ovim, pa pričaš, pa na ručak sa ovim, na kafu sa ovim i vidiš profil, ali ne da budeš u vezi nego dejt. Počela sam da se dopisujem sa Asminom. Baš je ovako tajanstvena osoba, niko ne zna ni ime, ni prezime, ni sliku. To mi je sudbina.

Iako je na početku sve izgledalo bajkovito, usledili su prvi problemi.

- Znate sve jer sve je bio javno, ništa nije bilo sakriveno. Ušla sam u vezu sa momkom koji je došao u Majami da mi skine zvezde s neba, predstavio se kao slobodan muškarac. Ipak nisam ni ja anonimna devojka, jedna sam od najistaknutijih ženskih osoba u Srbiji i desi mi se to da čovek mi stavi prsten i da kažem da "da" i to objavim i da pišu mediji. I onda šta mi se dešava da posle dve nedelje imamo u najgledanijem rijaliti šou programu izlazi žena i kaže "Ukrala mi Stanija muža, meni i mojoj ćerkici". Kamo sreće da sam znala. Ja mu i dan danas kažem ti si kriv jer si prećutao, a on kaže da sam ikad rekao ne bi mi pružila šansu kafu da popijemo.- A onda sam bila na stubu srama, preživela medijski linč, ono što sam ja istrpela, ono je bilo neizdrživo nikako da stane, nikako da stane, mislila sam da l sam zrela za mentalnu ustanovu il će sve to da stane. Hvala Bogu pustili su me na miru stalo je. Ja ne znam kako smo mi opstali. To je bio toliki medijski pritisak i udar na našu vezu da ja ne znam kako smo mi opstali.

Obradovala ih je svojevremeno vest da je Stanija trudna, međutim usledio je ozbiljan životniudarac - gubitak bebe.

- To mi jeste bolna tema i ne volim da pričam na tu temu. Ovi svi pritisci "što pre se udaj, dete". Polako. Baš sve što mi se desilo u tom haosu medijski, em gubitak. Mene je to jednostavno na nekom privatnom nivou baš saseklo i treba mi vremena da se oporavim od svega pa polako, ako je ljubav prava biće to sve. Ali ljudi kao da zaborave šta mi se desilo a toliko me pritiskaju, ne možeš ti posle tog gubitka odmah, možda neko i može ja sam drugačija treba mi malo vreme da se oporavim od svega - rekla je Stanija, a na pitanje ko joj je u tim trenucima bio najveća podrška, rekla je:

- Uh... Pa on.. Ja neću da pričam na tu temu, baš mi je bolno. Idemo druge teme, to mi je još uvek onako... - rekla je Stanija i dodala:

- Svi mi gradimo svoj put u odnosu na neke traume što smo imali, ljudi ne vole o tome da pričaju, sve se plasira sjajno i bajno, postoje ti neki stereotipi što svako treba da živi, svi treba da živimo isto. Sama sa sobom sam se pomirila u glavi da se možda nikad neću udati i da možda nikad neću imati decu. Ja sam se pomirila sa tim u momentima kad mi je bilo najbolnije, posle nekih raskida, ali sa mnom je sve u redu, ja mogu da imam decu i daće Bog i biće sve to jednog dana i ne žurim sa tim. I onda kad je taj pritisak i svi pitaju, a šta ako ti prođe biološki sat. Čak iako se desi da zakasnim nikakav mi problem nije čak i da usvojim dete i da možda par malih dušica usrećim i napravim im život lepšim. Zaista mogu i to. Ali bih volela da imam svoju decu i da to dođe u neko baš pravo vreme.

Autor: pink.rs