Ljubio si me, hvatao i obećavao kule i gradove: Uroš Stanić raskrinkao Đoleta Kralja, današnje poniženje će mu izaći na nos! (VIDEO)

Obelodanio njihove tajne!

Voditelj Milan Milošević stigao je u "Elitu" i počela je emisija "Izbor potrčka". Na samom početku dao je reč Mileni Šarac Mimas da prokomentariše podelu budžeta ovonedeljnog vođe Đoleta VIP Kralja.

- Ja sam mu rekla da bude iskren i da ne priča šlagere. On je meni rekao da se plaši da iznese ovde svoje pravo mišljenje zbog ljudi. On Aneli ovde ne vadi iz usta. Nije mi jasno zašto za stolom on ne komentariše. Podela budžeta je bila katastrofa. Meni je rekao da mu se sviđa moje učešće. Ja sam se iznenadila za mali budžet, jer znam kako komentariše neke ljude kojima je dao srednje - govorila je Mimas.

- Razočarao me je Đole jer je van stola top i komentariše, ima jezičinu do poda, a za stolom muk i ništa specijalno nije rekao. On je odlučio da spušta loptu. Đole me je ljubio, vatao, nema šta nije radio, a dao mi je 3000 dinara. Obećavao mi je kule i gradove u spoljnom svetu - pričao je Uroš Stanić.

- Ja se ovde ljubim sa pola kuće u obraz. Ja nisam gej, ja sam biseksualac. Ja sam sa celom kućom skoro jako dobar. Što bih Anđeli rekao da je gadura kad to nije? Zašto bih Ivaniji rekao da je dr*lja kad to nije? Meni je k*rva kompliment. Ovog dečka ne mrzim, nikad nećemo biti zajedno. Imam druga koji će da te izj*be. Ja mogu da poljubim koga god - dodao je Đole.

- Nije tema poljubac, nego tvoj fijasko - poručio je Stanić.

Autor: A. Nikolić