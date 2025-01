Ima vremena, budemo videli: Gastoz pošizeo jer je anđela prihvatila ruže od Stanislava, pred svima izgoreo od ljubomore! (VIDEO)

Ne može da sakrije reakciju!

U toku je emisija "Pretres nedelje" i voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o raskidu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Milan je pitao Anđelu kako komentariše ruže koje je dobila od Stanislava Krofaka.

- Ja to "Budemo videli" kažem u prolazu, nema to nikakvo značenje. Zahvalila sam se i iznenadila, ali ja tog dečka ne poznaje. On je rekao: "Baš da vidimo da li će da ponese ruže Majinog bivšeg dečka". On je ušao kao Mionin bivši dečko, šta je imao ne zanima me. Iskreno, bez obzira što imam svoje momente i znam da provociram iz poštovanje prema meni ih nisam odnela kod kreveta - govorila je Anđela.

- Koje poštovanje kad si ih prihvatila? - pitao je Gastoz.

- Kad bude opet poželeo laku noć onda ćemo da vidimo šta će da uradi - rekla je Đuričićeva.

- Ja sam u priči sa Urošem, a ti u priči sa Majom. Ona je znala da sam ja namerno to radio zbog Uroša - obrusio je Gastoz.

- Ja razumem da provocira Uroša, a ja tu stradam. Bilo mi je neprijatno. U subotu je na navođenju meni bilo neprijatno, a ne Urošu. On nema lošu nameru, a mene to pogodi. On nije srčan, retko to vidim kod njega. Ja sam srčana i mene sitnica može da povredi. Ti meni možeš nešto da provučeš i ja ću narednih pola sata da pričam o tome, ali to sam ja. Ja da sam htela da budem pokvarena i bezobrazna mogla sam danas da izazovem reakciju, ustala bih i odnela, ali mene to ne zanima. Meni je on bio simpatičan jer nije normalan - govorila je Anđela.

- Je l' ste se upoznali vi uopšte? - pitao je Milan Milošević.

- Ima vremena, budemo videli - potkačio je Gastoz.

- Šta kažeš sad, Gastoze? Ovo nije Helga - pitao je voditelj.

- Ovo nije Anđela od petka. Mene je sinoć iznervirala, pa sam osuo. Anđela koju znam treba da pokaže stav i ne treba da prigvati ruže koje joj je poslao Majin bivši dečko, prihvatila je ruže, smeje se. Malo me je šokirala, ali neka. Mene je ona malo razočarala - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić