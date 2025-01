Izbacili novi lager prljavog veša: Nikad kraja gnusnim optužbama Aleks i Milovana, napravili haos u Beloj kući! (VIDEO)

Ponovo žestoko zaratili!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o prljavpm vešu Aleksandre Nikolić i Milovana Minića.

- Milovane, da li tvoja sestra zna da je sliku koja stoji u kući kupila Aleksandra? - pitao je Milan Milošević.

- Kad se desio nesrećan slučaj u njihovoj porodici, ja sam otišla oid slikarke da se napravi portret i poklonila sam mu, a on je rekao da to mora da da sestri. On je to poklonio sestri - govorila je Aleksandra.

- To jeste, ona ne zna - potvrdio je Milovan.

- Da li je istina da je trovao svastiku i švercovao migrante? - upitao je Milan Milošević.

- Ja samo pričam ono što mi je on pričao. On je baš krenuo da me gazi, ja mogu da izdržim, ali ne dokle hoće. Nije me majka rodila da me neko maltretira i da me omalovažava. On je meni niko i ništa, ko je on? Ko je on u mom životu osim što mi je bio emotivni partner? On je sve radio da bih ja bila sa njim, sva dobra dela neka mi Bog oprosti, za mene i za moje, a sve je radio da ostane sa mnom - pričala je Aleksandra.

- Sama je pričala da mesečno troši bar 3000 evra mesečno - dodao je Milovan.

- Njegove radnice su se oglasile i rekle da je on najbolji gazda i da si ti bila nadobudna i kad si dolazila da si se iživljavala. Kako ćeš ti da dokažeš svoje priče? - otkrio je Milan Milošević.

- Ja pričam samo ono što je on meni pričao, a pričao je svašta. Rekao je kako mu je sestra ukrala biznis, da je uzeo lokal koji je on hteo. Pričao je da je njen muž alkoholičar i da je on njega hteo da bije više puta - dodala je Nikolićeva.

- Kako si znala kako mu žena izgleda? - upitao je voditelj.

- Mali grad. On je peglao kod žene, rekao da nije sa mnom, a ona je verovatno poverovala. On je tvrdio da mu je Uroš polupao vrata, da mu je obio lokal. Meni je bivši muž rekao: "Sve što govori da ti ja radim, to ti on radi". Njemu je nestalo tri telefona iz auta, a da ih je imao moj bivši muž upotrebi bi fotografije protiv njega - pričala je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić