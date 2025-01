Rat na nekoliko frontova: Anketa za najveća zlopamtila izazvala potres u Beloj kući! (VIDEO)

Pale teške reči!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za najveća zlopamtila. Treće mesto zauzeo je Uroš Stanić.

- On je takav u svim prijateljstvima. On čeka neku sitnicu da zameri, pa da laže o tebi i iznosi najgore moguće stvari i da ponizi na najgori mogući način. On je krzo život veliko zlo i to je ovde pokazao. Mislim da je zaslužio prvo mesto - govorila je Aneli.

- Vole me ili mrze, ali bitno je da podižem prašinu gde god se pojavim. Ja sam dobar prijatelj, Comara i Anita su svedoci za to, naše prijateljstvo traje i trajaće. Ti si hodajuće zlo, to ništa ne može da zameni. Pozivam njene lavice da što više glasaju - dodao je Uroš.

Drugo mesto zauzela je Milena Kačavenda.

- Konačno mojih pet minuta. Šta je baba? Šta si se usr*la? Ustani da pričaš sa nama. Ova baba kravetina najveće g*vno u Eliti, najveće zlopamtilo. Pozdrav za Anu, ti si najveće g*vno na svetu koje je ovde prodala Anu. Ja sam tebe razotkrio Volim kad sedi i i ćuti. Prodala si Aneli i Matoru, šlihtaš se Gastozu i Kariću. Volim kad sam u kadru sa tobom - govorio je Ivan.

- Ko mi dira porodicu naj*bem mu se mame u p*čku 10 puta više. Ja sam zlopamtilo, ja sam osvetoljubila. Da li ću da se revanširam to biram samo ja. Ko me dira i ko mi dira familiju us*rem mu se u život - dodala je Milena.

Prvo mesto zauzeo je Ivan Marinković.

- On ne pamti dobre stvari, svako ko mu je dobro doneo zaboravio je tu osobu i naneo mu je zlo. On seje mržnju i zlo oko sebe. Oterao je sve koji treba da su mu najbitniji. Seje zlo, zlopamtilo. On se sveti Milovanu koji ne znam šta mu je učinio. On se Milovanu sveti jer ga je prevarila ljubavnica - komentarisala je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić