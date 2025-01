Aneli ponovo na tronu: Oduvala Gastoza i Anđelu, pa ponosno priznala da je najmanje sujetna osoba Elite 8! (VIDEO)

Jedva dočekala!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za najmanje sujetne osobe u Eliti. Treće mesto zauzeo je Nenad Marinković Gastoz.

- Anđea, Gastoz je na trećem mestu kao neko ko nije sujetan - rekao je Milan.

- Ja se slažem sa tim. Ja znam sve njegove rijaliti faze i sve, tačno znam kad je sarkastičan, a kad ne. On ima različite upadacije i zato ga najčešće oslovljavaju kao sujetnog. On je neko ko je dostigao maksimum već dva puta i on ne može da pokaže sujetu. On je neko ko svoju podršku ima godinama unazad - rekla je Anđela.

- Verovatno je neka greška u pitanju, očekivao sam da ću biti prvi, ali nešto je tu zakazalo - rekao je Gastoz.

- Đedoviću, Anđela se nalazi na drugom mestu - rekao je Milan.

- Ja sam naveo Anđelu, tako i mislim. Nema razloga za sujetu, ali ni nije generalno. Ona niti ima ljubomoru niti ima prema kome. Ona je upravo iz tih razloga najmanje sujetna - rekao je Đedović.

- Drago mi je što ljudi iz kuće komentarišu pozitivno o meni, drago mi je i hvala svima koji su glasali - rekla je Anđela.

- Ubedljiva pobeda je Aneli Ahmić - rekao je Milan.

- Ona nikada nije pokazala sujetu, ona se raduje svačijem uspehu. Aneli čestitam ti na prvom mestu - rekao je Bebica.

- Ajde bre bežite budaletine - rekao je Gastoz.

- Zna se od prošle godine da sam ja najmanje sujetna osoba - rekla je Anđela.

- Aneli ima najjaču podršku, sujetna je i na Anđelu i na Gastoza - rekla je Ena.

Autor: N.P.