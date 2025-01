Milovan Minić, oženjeni bivši dečko Aleksandre Nikolić, otkako se uselio u "Elitu 8", ne štedi kada su u pitanju reči na račun svoje bivše devojke, Aleksandre.

Bela kuća danima unazad bruji o skandaloznim svađama Aleksandre Nikolić i Milovana Minića, kao i o svađama u kojima se vrlo često umeša i njen dečko, Ivan Marinković.

Tom prilikom, s obzirom na to da se dosta prljavog veša o Aleksandri iznelo prethodnih dana od strane Milovana, njenog bivšeg dečka, za portal Pink.rs se sada oglasila njena drugarica Josipa, koja je stala na put Milovanovim, kako ona kaže, lažima.

- Sve te izjave od masnokosog gmaza to što sam ja radila ili nisam radila je moja stvar i nemam kome da se pravdam. Aleksandra govori iskreno i samo istinu. Ona je izmanipulisana sa svih strana. Gargamel je tužen, sa više tužbi za iznošenje neistina i laži. On je ogroman manipulator, koji je opsednut sa Alek. Ponašao se kao da je ona njegovo vlasništvo. Ja sam joj više puta pokušala otvoriti oči, ali bezuspešno. Ona je živela u strahu od njega, manipulisao je njenim životom u celosti i iskorištavao je njenu dobrotu i lakovernost na maksimum. Svojim bahatim i nasilni urlanjem na nju je blokirao kao što i ona sama kaže unutra. On je teški bolasnik kojeg treba zatvoriti na psihijatriju da se hospitalizuje na lečenje. Povodom oglašavanja konstatno njegove majke da će da tuži Alek što iznosi istinu što je Gargamel pričao njoj i nama sve, mi ćemo biti živi svedoci na tim sporovima bez ikakvih problema. Samo mi nije jasno zašto toliko pljuje majka njegova Aleksandru? Kad je ona sve znala, podržavala ga u krivičnom delu otuđivanja lične imovine i pomagala mu oko nelegalnog iznošenja njenih ličnih stvari iz stana, saučesništva u nevraćanju istih, kao i nelegalnog zadržavanja istih! - rekla je Josipa, a onda je nastavila:

- Koja je inače poslala u znak podrške u početku Aleksandri posteljinu rozu sa koalama na kojoj ona spava. Njemu je u grupi na vreme rečeno da vrati njene lične stvari, kao i od mene lično. Poslaću vam dokaz! Dužan je na sve srane, zato i laže da je za džabe unutra. Sve to što Aleksandra priča da je on njoj pričao o svojoj porodici je istina, jer to je sve pričao i njenim drugaricama izemeđu ostalog i meni kao i njenoj majci. Ona priča sve kako je bilo i ništa ne laže. On sve preuveličava i upliće se u sopstvenim lažima, a samim tim će sam pokazati ko je on ustvari. Okreće ljude u kući protiv nje, laže u Šiša baru da to ne radi. Nama je napolju rekao da će nam je svima ogaditi. On se itekako bavi tim stvarima. Najveće zlopamtilo i gnjida od nečoveka je on, ja u svom životu nisam upoznala goru osobu od njega. Ovo je strašno psihičko zlostavljanje jedne žene koja pojma nema šta je prava istina. Volela bih jako da uđem i da mi dozvole jedan dan da provedem sa njom možda na Rajskom ostrvu kao Cubin otac. Da imam vremena da joj sve lepo ispričam kako i šta je bilo. Pošto je Gargamel sve slagao vezano za mene i izmanipulisao je, istina je potpuno drugačija bila, a ja imam gomilu dokaza za sve njegove laži da ga demantujem kao i živih svedoka iz grupe i njene porodice. Sve njene prijateljice su uz nju i njena porodica, ona je divno iskreno biće koje kada poznaješ ne možeš da ne voliš. Toliko čista duša koja je iskrena, pa makar i na njenu štetu - zaključila je Josipa, Aleksandrina drugarica, za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić