Gastoz ne može da sakrije ljubomoru: Priznao da je Anđela ugasila poslednju nadu za pričom sa Krofakom, pa ga žestoko potkačio! (VIDEO)

Nije mu svejedno!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Anđelu Đuričić.

- Anđela, da li ti se sviđaju ruže? - glasilo je pitanje.

- Iskreno, ruže kao ruže. Zahvalila sam se, ne bih tome pridavala značaju - rekla je Anđela.

- Je l' ti voliš ruže? - upitao je Milan.

- Pa Milane, ko me ne zna okej, oni ni ne znaju da ne volim cveće, ali ja njega ne znam. Hvala na poklonu i to je to - rekla je Anđela.

- Ja znam da je Stanislav sve vreme pričao o Anđeli i negde je pomenuo za to ''Budemo videli'', ostao je dvosmislen da li je to dogovor. Mnogi su shvatili, pa i on da Anđela njemu šalje tajni znak - rekao je Đedović.

- Jao duša - rekao je Gastoz.

- Verovatno mu je to dalo neku nadu, ali ništa od toga - rekla je Anđela.

- Baš mi je žao što se dečku danas zadnja nada ugasila, obzirom da ona ne voli ruže nek kaže šta voli, pa da joj pošalje nešto novo - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.