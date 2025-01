Anđela otkrila da li se plaši Stanića pošto mu je PROGUTALA uvrede munjevitom brzinom, Marinković je prozreo (VIDEO)

Udario žestoko na nju!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Anđeli Đuričić.

- Ponavljaš da zauvek precrtaš ljude koji te vređaju, da imaš stav i karakter, da li se plašiš Uroša - glasilo je pitanje.

- Ja Uroša nisam doživela da mi je bio prijatelj, ako mi je neko stvarno bio bitan i gradila sam odnos koji je trajao, to je duga priča, kao što na primer, Ivan Marinković i ja više ne pričamo - rekla je Anđela.

- Svi dobro znamo kakav je Uroš Stanić, bolje da mi pitamo njega kako može da joj glumi drugaricu?! Nije Anđela trčala da se druži s njim, nego je on trčao - rekao je Gastoz.

- I Anđela je tu kriva, ako je Uroš prišao Anđeli, a ona ima taj stav...Meni je čudno da to za Uroša, Terzu i mene, samo sam ja ostao. Terza joj je prvi rekao najveće uvrede, da je dr*lja i k*rvetina raspala...Prvo što joj je zamerio, zamerio je Anđeli, a ne Urošu. Ona nikada nije imala stav i karakter, kaže ona: "Uroš meni nikada nije bio drug", sećam se da sam Uroša upozoravao da Gastoz brani Anđeli druženje sa Anđelom, on mi nije verovao, ali Anđela koja sada to kaže, pa kako si izabrala čoveka da ti u ovoj sezoni bude najbolji drug?! Ako se setimo, ona je Uroša izabrala - rekao je Ivan.

- Kaže Ivan koji je Slađu nazvao šklopocijom, a sada pije sa njom i Aleksandrom kafu, toliko - skočila je Anđela.

- Kapiram da sve što Uroš uradi, to se komentariše. Svi su zaboravili isterivanje iz kreveta, ona je mene povredila i šutnula iz kreveta - rekao je Stanić.

- Slađa je nazivala Anđelu k*rvom, sada su dobre, Kačavenda je u šestici nazivala pogrdnim imenima, sada su dobre?! Što se to ne komentariše?! Ne, nego je Uroš kriv. Šta je sa ovom babom?! - rekao je Uroš.

- Ti si dolazio da te previjam, da ti vadim čepiće iz ušiju i da mi plačeš, sram te bilo - rekla je Milena.

Autor: Nikola Žugić