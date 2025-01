Tresu se Šimanovi!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Pet meseci šalješ ''Budemo videli'' signale, to uopšte nije uzrečica od Ša i nemoj to da koristiš da bi se izvadila, a kada stigne odgovor kao cveće, tebi navodno neprijatno? - glasilo je pitanje.

- Ne, ja sam rekla: ''To sam namerno rekla da bih pecnula Ša'', i to je tako. Ja ne znam, sad ako ja kažem: ''Hvala'', znači svako ko kaže: ''Hvala'', meni šalje tajne signale. Jedini dečko koji mene stvarno zanima ovde je Gastoz i dalje me samo on zanima - rekla je Anđela.

- On misli da ti šalješ njemu tajne signale - rekao je Milan.

- Jao duša - rekao je Gastoz.

- Jedini dečko koji mene stvarno zanima ovde je Gastoz i dalje me samo on zanima - rekla je Anđela.

- Da li misliš da namerno šalje tajne signalu Stanislavu? - upitao je Milan.

- Naravno da ne, ali dobro pored ruža ima i dobru foru - rekao je Gastoz.

- On je to ovde patentirao, to je on isključivo govorio. Anđela je sama dala za pravo da joj stigne cveće - rekao je Mića.

- Baš čudno da joj stiže cveće kad je raskinula. ''Budemo videli'' je ona izgovorila u svađi sa Ša, dok Gastoz nije ni bio u planu - rekla je Milena.

- Cveće je nastavak cele priče - rekao je Mića.

- Od samog početka rijalitija je Anđela govorila ''Budemo videli'' i ja sam pitao Miću: ''Je l' se oni znaju?''. Nije ni bilo svađe i rasprave sa Ša, a onda je u muvanju sa Gastozom vikala: ''Budemo videli da li ću se smuvati''. Da sam ja rekao za neku devojku da mi se dopada, a da ona pominje moje fore stalno, ja bih shvatio da imam prolaz. Da li si pozdravljala njega u svađi sa Mionom? - rekao je Karić.

- Jesam - rekla je Anđela.

- Tako je s njom u svađi, ali posle toga si uzela kao svoju uzrečicu. On je ispao džentlmen, ali je poslao loš tajming - rekao je Karić.

- Da li si dala povod time što si pričala ''Budemo videli'' - upitao je Marko.

- Ne - rekla je Anđela.

- Da li si onda dala povod time što nisi bacila cveće? - upitao je Marko.

- Ne. Ovo je blam svih vas što komentarišete da sam ja nekome slala signale, ja sam slobodna što ne bih rekla da se poznajemo? Je l' ima neki dečko koji će još da podrži Gastoza večeras? Sad ću ja vama da pokažem sve, ja loša, a on me šutnuo - rekla je Anđela.

- Ja sam pitao Gastoza da li mu smeta što je stiglo cveće, a on je odmah pomislio zbog Maje. Ruže su trebale da završe u kanti da bi Stanislav znao da nema šanse - rekao je Marko.

- Kako bih ja reagovala da si se ti zauzeo kao muškarac? - upitala je Anđela.

- Ja na ruže nisam kivan, a ti nisi trebala da prihvatiš - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.