Peja potpuno psihički potonuo: Izleteo besan kao ris iz Bele kuće zbog Ene Čolić, pa otkrio da ga je otrovala! (VIDEO)

Ne dolazi sebi!

Jovan Pejić Peja izleteo je iz Bele kuće besan kao ris zbog Ene Čolić, te je priznao Nikoli Grujiću Gruji da više ne želi da bude sa Enom, ali ni da učestvuje u rijaliti programu jer je potpuno pukao psihički.

- Pejo, ajde ti slušaj mene malo - rekao je Gruja.

- Ne zanima me, idem da spavam i to je to - rekao je Peja.

- Što joj ne kažeš: ''Je l' te ne branim? Završili smo'' - rekao je Gruja.

- Ne zanima me bre - rekao je Peja.

- Ti znaš kakav sam ja do juče bio, ti si mi pomogao - rekao je Gruja.

- Neću da učestvujem u emisiji više, ne zanima me. Sad ću da treniram i spavam. Neću da učestvujem u ovim budalaštinama, uopšte me ne zanima ko je koga spletkario, a ko je koga prodao. Neću bre da trujem sebe, legnem lepo da spavam i to je to - rekao je Peja.

- Peki, stani dva minuta, sačekaj - rekao je Baki.

- Ma kakvi, idem da spavam. Boli me d*pe, nisam ja navikao na ovakav život. Sve u životu imam da bih se nervirao - rekao je Peja.

Autor: N.P.