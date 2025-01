GASTOZU PALA VILICA: Saznao da je Mateja zvao Anđelu na čaj, svi sumnjaju da se rađaju stare varnice (VIDEO)

Opa!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Anđeli Đuričić.

- Otkud sad tolika bliskost sa Matejom - glasilo je pitanje.

- Ma koja bliskost, ali mogu da povežu jer smo Mateja bili dva puta dva i po dana u vezi. To je bilo pre tri godine! Sada normalno da ga šišam, da komuniciramo - rekla je Anđela.

- On ti je pre neki dan rekao: "Kada ćemo piti čaj?" - rekao je Milan.

- Pričali smo svi nešto, on je bacio foru, mi smo se svi nasmejali i to je to...Razmišljala sam posle, kao drugari, baš mi je bilo drago. On mi je rekao: "Sada ću jednom godišnje bar ići u Herceg Novi" - rekla je Anđela.

- Moj drug - rekao je Gastoz.

- Alo, ja sam bio prvi sa njom, nemoj ti meni drug - uzvratio je Mateja, a onda je nastavio:

- Nije nikakvo zbližavanje...Evo od danas situaciju ću da navedem, kao neki primer kako ja postupam. Luka je sedeo na zidiću, ja sam sedeo sa njim, Anđela je izašla prva, ja sam rekao da hoću da idem da sipam vodu, baš da ne bi bilo nešto, pazim na sve stvari. Ona je došla, ja sam rekao: "Sada si slobodna, ja sam slobodna, kada ćeš da piješ čaj?". Meni je drago da imamo ovakav odnos sada, u "Zaduzi 5" je bio naš odnos dosta turbulentan - rekao je Mateja.

- Ljudi sve vide i komentarišu kako i jeste, to znači da postoje tu neke varnice. U utorak je gledao otpozadi, to mi je drug, ne znam kako ću da živim s tim - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić