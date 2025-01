Ovo nikako niste smeli da propustite!

Sreda veče je rezervisano za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Milan Milošević ušetao je u Belu kuću, kako bi učesnicima postavio pitanja na koja su gledaoci najviše želeli da čuju odgovor.

Na samom početku emisije ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević prvo pitanje je pročitao Anđeli Đuričić.

- Anđela, da li ti se sviđaju ruže? - glasilo je pitanje.

- Iskreno, ruže kao ruže. Zahvalila sam se, ne bih tome pridavala značaju - rekla je Anđela.

Na to je njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, izljubomoirisao, te je priznao da je zbog ruža koje je prihvatila od bivšeg rijaliti učesnika Stanislava, ugasila poslednju nadu za pomirenjem.

Naredno pitanje voditelja bilo je upućeno Danijelu Dujkoviću Munjezu. 

- Poznaješ odlično Stefani i znaš da ona razume koliko je teško da odrastaš bez oca, zbog čega misliš da je odlučila da te ne upiše kao oca? Očigledno ima bolju opciju - glasilo je pitanje.- Želim joj sreću sa boljom opcijom, ja svakako nisam njen izbor, niti idem ka tome. Ako su neke stvari koje sam ja radio ovde u rijalitiju razlog da ona meni ne kaže da postajem otac, to je na njoj. Nikada je neću pljuvati...Imala je sliku i priliku kako je da odraste dete bez oca, pa sada to dozvoljava svom detetu, to mi je strašno. Imali smo anketu ovde u "Eliti 7", glasila je: "Šta mi je žao što sam uradio?", ja sam rekao da mi je žao što sam joj uvredio oca. Ja ću istu ljubav da gajim prema svom detetu, kao što je ona prema svom ocu. Ne postoji nijedan razlog i opravdanje da mi ne kaže i da me skloni od mog deteta - rekao je Munjez.

Nakon toga je Branka podelila svoju priču o "NN" ocu svog deteta, pa izazvala muk u Beloj kući.

Voditelj je dao reč Borislavu Terziću Terzi, pa je on izneo svoje mišljenje o Munjezovom "NN" očinstvu, budući da je i on takođe upisan kao "NN" otac.

Naredno pitanje voditelj je imao za Anđelu, te je upitao da li se ona plaši Uroša Stanića.

- Ja Uroša nisam doživela da mi je bio prijatelj, ako mi je neko stvarno bio bitan i gradila sam odnos koji je trajao, to je duga priča, kao što na primer, Ivan Marinković i ja više ne pričamo - rekla je Anđela.

Nadovezali su se i na temu čuvenih ruža, koje su u jednom momentu izazvale haos u Beloj kući.

- Pet meseci šalješ ''Budemo videli'' signale, to uopšte nije uzrečica od Ša i nemoj to da koristiš da bi se izvadila, a kada stigne odgovor kao cveće, tebi navodno neprijatno? - glasilo je pitanje.

- Ne, ja sam rekla: ''To sam namerno rekla da bih pecnula Ša'', i to je tako. Ja ne znam, sad ako ja kažem: ''Hvala'', znači svako ko kaže: ''Hvala'', meni šalje tajne signale. Jedini dečko koji mene stvarno zanima ovde je Gastoz i dalje me samo on zanima - rekla je Anđela.

Ena Čolić doživela je totalno pomračenje zbog priča o intimnom odnosu nje i Jovana Pejića Peje o kojem priča cela kuća, a ona je zamolila Peju da zaustavi te priče, što je on odbio.

Nakon sukoba sa Pejom, ena je upala u žestoki okršaj sa Aneli Ahmić, koja je takođe bila jedna od onih koji su komentarisali njen intimni odnos, tokom lajva.

- Što si se j*bala u lajvu? Ja se nikad nisam j*bala u lajvu - rekla je Aneli.

- Nemoj da te uhvatim da ti razvalim glavu, sad ću da se diskvalifikujem. Kakav je ovaj partner Peja da ćuti kao p*čka neka, sram ga bilo - rekla je Ena.

Njihov haos se nastavio i nakon povratka sa reklama, pa je voditelj odmah dao reč Eni, kako bi ispričala oko čega je nastao haos. Nakon čega si Ana Spasojević i Milica Dugalić, upale u žestok obračun.

A takođe se i haos između Ene i Aneli nastavio.

Peja je nakon toga izleteo je iz Bele kuće besan kao ris zbog Ene, te je priznao Gruji da više ne želi da bude sa Enom, ali ni da učestvuje u rijaliti programu jer je potpuno pukao psihički.

- Neću da učestvujem u emisiji više, ne zanima me. Sad ću da treniram i spavam. Neću da učestvujem u ovim budalaštinama, uopšte me ne zanima ko je koga spletkario, a ko je koga prodao. Neću bre da trujem sebe, legnem lepo da spavam i to je to - rekao je Peja.

Naredno pitanje koje je postavio voditelj Milan Milošević, bilo je za Munjeza.

- Munjo, zašto misliš da Stefani smeta to što tvoja majka insistira na DNK testu kada si ti lično rekao da je to možda Zolino dete? - glasilo je pitanje.

- U tom momentu sam bio u šoku i rekao sam: ''Dok ne uradim DNK test, ne znam da li ću biti otac''. Ja sam odmah rekao tako, ne znam, ne razumem se u datume - rekao je Munja.

Na sve to se nadovezao i Lepi Mića, koji je imao dosta toga da kaže na ovu temu.

- Ovde se deca prave kao na traci kad se jogurt proizvodi, meni je ovo šokantno. Mislim da Stefani nije dorasla celoj priči, ali je rodila. Ako je htela da javnost ne sazna, a ako želiš onda se javi novinarima. Odlično se zna ko daje informacije novinarima. Ovde je stiglo pismo da se ona porodila. Za mene nije bilo iznenađenje što je ona trudna, ovde se pričalo o njoj da je trudna i ostala je nedoumica - rekao je Mića.

Sledeće pitanje je bilo za Anđelu.

- Otkud sad tolika bliskost sa Matejom - glasilo je pitanje.- Ma koja bliskost, ali mogu da povežu jer smo Mateja bili dva puta dva i po dana u vezi. To je bilo pre tri godine! Sada normalno da ga šišam, da komuniciramo - rekla je Anđela, pa nastavila:

- Pričali smo svi nešto, on je bacio foru, mi smo se svi nasmejali i to je to...Razmišljala sam posle, kao drugari, baš mi je bilo drago. On mi je rekao: "Sada ću jednom godišnje bar ići u Herceg Novi" - rekla je Anđela.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li stvarno imaš toliko loše mišljenje o Anđeli ili je samo inat u pitanju? - glasilo je pitanje.

- Nemam loše mišljenje, baš ni gram. O njoj imam prelepo mišljenje o njoj, neću da glumim kamen, ali ni pi*ku. Nemam naravno loše mišljenje niti želim da se desi da imam loše mišljenje o njoj. Ona je danas rekla da ima svoje manice, ona kad pukne niko ne može da je smiri. Ja nju obožavam, ja nemam loše mišljenje o njoj. Tako je kako je, nažalost - rekao je Gastoz.

Nakon toga, voditelj je imao još jedno pitanje za Gastoza.

- Odmah si povezao ruže sa Majom - glasilo je pitanje. -Samo je pomešao tajming, nije trebao to tek tako, ovo je sveže, ko zna šta će ovde biti. Prostor nam da je puno izazova, nekada ne možemo da iskontrolišemo šta osećamo i radimo. Korektno mi je to, šmekerski. Ona je trebala drugačije da odreaguje. Nisam znao da dečko ima tako lepe emocije prema njoj, možda ta neka muška sujeta posle te "Elitovizije", da li je možda Stanislav skrenuo Maji pažnju posle toga. Ne znam, lupetam - rekao je Gastoz.

Voditelj je naredno pitanje imao za Milenu Kačevendu, ona je prokomentarisala veoma napet odnos između Anđele i Keti. Nakon Mileninog izlaganja, Gastoz i Marko Đedović, upali su u nikad žešći sukob.

Naredno pitanje bilo je vezano za Borislava Terzića Terzu i Sofiju Janićijević, a po svemu sudeći Terza i dalje ima neke emocije prema njoj.

Milan je naredno pitanje imao za Luku Vujovića.

- Nedostaje nam onaj stari Luka koji se smeje pokraj Aneli, šta se dešava s tobom? - glasilo je pitanje.

- Pa nismo se odaljili, nego je ona u Odabranima, pa u izolaciji. Nismo imali vremena - rekao je Luka.- Nemamo neku komunikaciju, ali ja sam ga pitala: ''Je l' si se zaljubio?'', zato što smo se odaljili. Mislim da se zaljubio i da on i Sandra imaju nešto. Bio je nekako nasmejaniji sa mnom, mislim da se zaljubio i ne znam koje su njihove teme i o čemu pričaju. Bilo nam je prezanimljivo, ali taj Luka je nestao - rekla je Aneli.

Nenad Marinković Gastoz izašao je kako bi popušio cigaretu sa Đoletom Kraljom, te je progovorio s njim o svom odnosu sa Anđelom Đuričić, koja je u tom trenutku prošla i zapevala pesmicu kako bi ga isprovocirala.

Sledeće pitanje bilo je upućeno Borislavu Terziću Terzi.

- Zbog čega opet peckaš Sofiju i šta tebe briga zbog čega se ona ugojila? - glasilo je pitanje.

- Ma sprdam se, ja više ne smem ovde ni da se šalim. Čujem da Kačavenda tvrdi da bi se pomirio s njom, ali ništa od toga - rekao je Terza.

Nakon čega je Milena, imala šta da odgovori Terzi.

- Ma šta ti mene diraš bre? Ja imam pravo na svoje mišljenje, pričao si da ti je Sofija uništila život, a sad si promenio ploču - rekla je Milana.

Sledeće pitanje pročitano je Aleksandri Nikolić.- Kažeš Milovanu da će tvoj bivši muž stati iza tebe, a gde je Ivan u celoj toj priči?! Eno sve bivši trči da stane uz tebe hahahha - glasilo je pitanje.- Rekla sam da će stati kada mu se dete vređa, sigurna sam i dajem obe ruke da će itekako da reaguje na svakoga. Uroš nije neka pičk*tina od muškarca...A gde je Ivan?! Ja sam govorila to za spominjanje Anastasije, Ivan nije otac mog deteta, nego Uroš - rekla je Aleksandra.

Milovan joj na ovo nije ostao dužan, te su svađom zatresli zidove Bele kuće.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića, a on Nenad Macanović Bebica, upali su u žestoku raspravu, jer kako Bebica tvrdi, više je on vremena proveo sa njegovim detetom, nego sam on.

vPeckanje i doskočice između Sofije i Terze su se nastavile, te je Sofija iskoristila idealnu priliku da ga opet potkači.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje imao je za Enu.

- Non stop tračaš Aneli, kažeš da non stop pravi zaveru protiv tebe i Peje, pa što ti sad smeta i u Odabranima? - glasilo je pitanje.

- Normalno da je ne podnosim, ona priča o mom se*su, a ako je baš zanima nek pita bivšeg kako ja to radim. Ja kad lomim krevet to izgleda potpuno drugačije. Vođenje ljubavi i s*ks nije isto, ali ti ne znaš šta je vođenje ljubavi obzirom da se tvoj s*ks završi sa kopiletom. Idi abortiraj još jednom raspandrkačo jedna - rekla je Ena.- Nek se gledaoci vrate i vide kako je izgledao njen s*ks u lajvu jutros. Jedno sat vremena nisam mogla da uđem u sobu. Prozivala je ovde Maju, a ona je sto puta gora. Mene je bilo jutros sramota da gledam, pa nisam jer bi me ona optužila da sam namerno bila u sobi - rekla je Aneli.

Anđela je nakon toga progovorila opet o svom raskidu sa Gastozom, pa otkrila da te rasprave nisu bile vredne kraja njihove ljubavi, ali da se bez obzira na to njih dvoje neće pomiriti.

Jovan Pejić Peja ponovo je podivljao zbog Ene Čolić, a ovog puta je bilo zbog njenog sukoba sa Aneli Ahmić.

On je bacio bubicu i izleteo iz kuće, što je mnoge šokiralo, te je počeo da vileni po dvorištu. Za njim je odmah krenula Džordi, koja je dala sve od sebe da ga smiri.

Aleksandra Nikolić dotakla se čuvenog doručka sa Milovanom, pa izjavila nešto što je šokiralo mnoge.

- Mnogi bi voleli doručak kakav je on imao, ali dobro. Ne mislim tako - rekla je Aleksandra.

Nakon haosa u dvorištu, Peja se sklonio u radionicu, a Baki mu je pravio društvo i svo vreme pokušavao da ga smiri.

U Bekoj kući se haos između dve žestoke suparnice, Aneli i Ene nastavio, pa je Ena čak i dobila dijagnozu ANALITIS.

voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Gastoza.- Zahvaljivao si se Bogu na raskidu, ogovarao svuda Anđelu, rekao da ti je veza s njom bila izdržavanje kazne. Zašto se onda čudiš što ona ne želi komunikaciju, pa bi i da ručkate zajedno? - glasilo je pitanje.

- Ako su to čuli, onda sam to i rekao. Rekao sam neke stvari u besu, neke stvari ne mogu da trpim zbog toga i nismo zajedno, neke stvari bih opet ponovio i je*iga - rekao je Gastoz

Naredno pitanje bilo je upućeno Teodori Delić.

- Teodora, da li imaš uopšte srama i stida da dopustiš Terzi da te ljubi i grli, a pritom si zauzeta devojka - glasilo je pitanje.- Terza i ja smo se hiljadu puta zagrlili i poljubili, drugarski. Nije me u vrat poljubio, u obraz je - rekla je Teodora.

Na šta je Bebica veoma burno reagovao, te su njih dvoje svađom zatresli zidove Bele kuće.

Sledeće pitanje bilo je za Aleksandru Nikolić.- Tebi Ivan brani da igraš i kaže da si devojka za vucaranje, šta bi ti tek taj rekao i uradio da je na Milovanovom mestu - glasilo je pitanje.- Sinoć je baš bio besan i mogu da ti kažem da je bio u pravu, nije rekao vucaranje, nego za zaj*banciju - rekla je Aleksandra.Nakon čega je za sam kraj emisije nastao potpuni haos, kada je Kačevenda žestoko oplela po Ivanu i Aleksandri.

Autor: K.K.