Brutalno iskren! Enin ujak se oglasio za Pink.rs, pa dao svoj sud o njenoj ljubavi s Pejom: Bolje da ne budu zajedno, nije smak sveta

Ujak Ene Čolić, Dejan Đoković oglasio se za Pink.rs, pa dao svoj sud o odnosu svoje sestričine sa Jovanom Pejićem Pejom.

Turbulentna veza Jovana Pejića Peje i Ene Čolić već duže vreme pune medijske stupce, a neretko su i glavna tema u Beloj kući. Oni već neko vreme pokušavaju da nađu zajednički jezik i napokon uplove u mirnu luku, ali im to nekako uvek izmakne, te je tako bilo i sinoć kada su upali u novi žestok sukob.

Sada se za Pink.rs oglasio Enin ujak Dejan Đoković, koji je dao svoj sud o najnovijim dešavanjima u njihovom veoma turbulentnom odnosu.

- Vrte sve u krug, te hoće da budu zajedno, pa neće. Mislim da treba da se odvoje, ali ne na nekoliko sati kao što rade, nego na duži period. Peja opet ima krize, a Ena se na sve načine trudi da ga podigne. Mislim da treba da mu da prostora, da se malo pomeri od njega, pritiska ga malo više, a on bi prostora. Dala je sve od sebe, sa svom mogućom pažnjom. Na žurki i te kako gleda kako da se ponaša, pazi kako priča i sa kim. Mada to očigledno nije dovoljno - rekao je Enin ujak.

U sinoćnoj svađi Ena je Peju optužila da je u negativnom kontekstu pomenuo njeno majčinstvo, kao i njenog sina, a njen ujak na to kaže:

- Ena se hvata za stvari koje možda neko i ne kaže, izvlači stvari iz konteksta zbog povređenosti. Dala je sve od sebe, od pažnje, spremanje hrane. Tako da ona to radi iz povređenosti, a on ne može jednostavno da pređe preko nekih stvari. Nadam se da će se odvojiti, kao ujak kada gledam to, te suze, spominjanje diskvalifikacije, to su meni teške stvari. Ona je u tom odnosu nekako uvek povređena. Bolje da ne budu zajedno, nije ni to smak sveta - otkrio je Enin ujak.

Autor: K.K.