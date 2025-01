Tužićemo se, malo ćemo da se zabavimo: Enin ujak odgovorio Siti Ahmić, smatra da je za sve kriv Peja

Dejan Đoković oglasio se za Pink.rs, pa dao svoj sud o situaciji između njegove sestričine Ene i Aneli Ahmić.

Nakon niza žestokih sukoba Ene Čolić i Aneli Ahmić, Sita Ahmić se oglasila na njenom Instagram nalogu, pa najavila novih 19 tužbi za Čolićevu, i to samo od prošle noći, kada su Aneli i Ena ponovo imale žestok sukob.

Sada se za Pink.rs oglasio Dejan Đoković, ujak Ene, pa dao svoj sud o odnosu Aneli sa njegovom sestričinom.

- Mislim da Ena malo preteruje, ona sa tim ženama ulazi u sukobe zbog Jovana. Kako je ona mogla da se ogradi od Rajačića, mogao je i on da se ogradi od takvih stvari. Nije želeo ničega da se odrekne. Enu to veoma povređuje, pa ona Aneli napada i zbog toga. Ima tu doze ženske sujete, i mislim da će to biti do kraja. Što se tiče tužbi, tužićemo se, malo ćemo da se zabavimo - rekao je Dejan.

Autor: K.K.