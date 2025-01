Neću da me neko za**bava ovde: Peja doživeo novi emotivni slom, pa svojim glasom zatresao zidove Bele kuće! (VIDEO)

Novi haos Peje!

Na samom početku emisije kada je voditelj Darko Tanasijević ušao u Belu kuću, Jovan Pejanović Peja, doživeo je totalno pomračenje.

- Peja nema ovde se*s niti će ga imati. Kada se ova devojka bude smirila, tada ću učestvovati - rekao je Peja

- Šta ti je sada uradila? - pitao je voditelj.

- Ne može neko ovde da se zaje*ava sa mnom, ne zanima me. Neću da me neko zajeb*ava ovde. Malo pre sam joj prišao normalno, ona me je*e - rekao je Peja.

Autor: K.K.