Anđela doživela pomračenje: Opet optužila Keti da ima emocije prema Gastozu: Ova žena je LUDA ZA NJIM! (VIDEO)

Haos!

Haos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza se i dalje nastavlja. Anđela je sigurna da je Keti Samarđić ludo zaljubljena u Gastoza.

- Darko, on toliko ne može da sakrije da nema emociju, on ne može ni da odglumi. Sujetan je, kao i svaki muškarac. Ne pokazuje ništa drugo. Keti ga svaki dan muva preko hrane i veša. Zamisli ti tu slobodu, da on meni to zamera. Sada sam ja kriva, a on nije, smeta mi što provodi vreme sa njom - rekla je Anđela.

- Nemaš samopouzdanja. Meni se Keti ne nabacuje. Stanislav ima potpuno pravo da pokušava šta hoće - rekao je Gastoz.

- Kako si shvatio ove zamerke na račun tvoje muškosti? - pitao je Darko.

- Ne može jedna devojka koja nema iskustva u vezama da meni priča kakav sam ja muškarac - rekao je Gastoz.

- Verujem onome što ja vidim i osećam. Ova žena je luda za njim - rekla je Anđela.

- Prebacila si Anđela - rekao je Gastoz.

- On mene hoće sada da ubedi da ja ne vidim ovo što pričam - rekla je Anđela.

