Poršelina najavila da otvara školu za... Slađa ponosna na sebe što je starleta, pa priznala da žali samo zbog jedne odluke! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću, kako bi sa učesnicima razgvoarao o njihovim brzopletim odlukama.

Ana Nikolić je sledeća koja je pričala o svojim brzopletim odlukama.

- Drago mi je što sam ovde, ali ne volim medije. Smatram da privatnost nema cenu. Ne plašiim se diskriminacije zbog promene pola. Uživala sam u svojoj privatnosti. Kada sam rekla da tetki da ulazim sa Stefanom u rijaliti, rekla je da će on da me prevari, povredi. Demantovala sam to ja - rekla je Ana.

Sledeći je njen dečko Stefan Korda.

- Veoma sam brzoplet. Imam jednu grešku brzopletu, a to je što sam se vratio iz Nemačke, preko noći sam se spakovao i vratio u Srbiju - rekao je Korda.

Slađa Poršelina je naredni učesnik.

- Donosila sam brzoplete odluke, ali mi se nije nikad desilo da su na kraju te odluke ispale loše. Želela sam da budem starleta, i postala sam. Jako sam na dobrom putu. Otvaram školu za starlete na Zlatiboru. Žalim samo što nisam otišla u Dubai, da budem promoterka - rekla je Slađa.

- Stvarno nisam neko ko brzopleto donosim odlulke. Brzopleto se možda naljutim na njega, ali se brzo odljutim. Stvarno nemam brzoplete odluke u životu - rekla je Sandra.

