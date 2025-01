Ovo je njihov najveći problem u vezu: Rajačić otkrio šta mu smeta kod Jelene, to je razlog konstantnih sukoba (VIDEO)

Dosta mu je!

Usledilo je pitanje za Milovan Minića koji je otkrio da li je hteo da proda kuću i iseli dete i ženu zbog Aleksandre, što su i on i Aleksandra porekli.

Nakon toga je Bebica otkrio šta je problem u odnosu njega i Teodore:

- Malo smo poljuljani, ali sređujemo to polako - rekao je Bebica.

- On od Teodore nema šta da ukrade, on je nju unakazio, a stalno mu se ona vrađala. Njemu je mnogo bitnije da komentariše nego da bude sa Teodorom - rekao je Ivan.

- Meni nije jasno da li je problem što se ja sklonim od sukoba - dodao je Bebica.

Nakon toga je Rajačić otkro šta mu smeta kod Jelene:

- Guši me ljubomora, ta učestala ljubomora, mene to gasi, to opterećivanje oko stvari koje nisu bitne. Ona je prva osoba koja mi je značila na poseban način - rekao je Uroš.

- Mi i kada smo zajedno i kada nismo nisam pričala loše o njemu nikada, niti sam ja ikada rekla da je on najgore, a on o meni priča svašta, ja njemu ne pronalazim mane kao što on meni pronalazi - rekla je Jelena.

- Ona ne priča o našem problemu, ne pokušava da ga rešimo.

