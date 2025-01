Neočekivano!

Milovan Minić je morao da otkrije sa kojom takmičarkom bi bio:

- Ja sam odabrao, zna se da spavam sa Brankom - rekao je Milovan.

Usledilo je pitanje za Sanju Grujić:

- Da li ponižavaš Rajačića jer liči na Cara?

- Naravno da ne, to nema smisla ne proadim ja te dve osobe - rekla je Sanja.

Ena je morala da otkrije zašto sumnja da Pejini roditelji nisu za njihovu vezu:

- Ne sećam se da sam to rekla, ja sam mu rekla da ako on odluči da se pomirimo, a da to bude samo ako misli da ćemo zajedno biti zajedno, to je bila njegova odluka - rekla je Ena.

- Kada smo pričali o tome, ja sam rekao da sam uvek ja odlučivao da li ću biti sa nekim ili neću - rekao je Peja.

Autor: N.B.