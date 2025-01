ZBOG NJE SE STIDIM ŠTO SAM ŽENSKO Zlata Petrović van sebe, zgrožena Enom Čolić: Ovakvo nešto se još nije rodilo, šta mi sve pričaju za nju...

Pevačica Zlata Petrović užasnuta je dešavanjima između svog sina Jovana Pejića Peje i njegove bivše devojke Ene Čolić, koji su sinoć u emisiji "Pitanja gledalaca" u "Eliti" raskinuli na turbulentan način.

Pozvali smo je kako bi prokomentarisala novonastale skandale između Ene i Peje, a odmah na početku razgovora priznala nam je da nije dobro.

- Nikako sam, gledam sve ovo, danima mi nije dobro. Stvarno ne znam šta bih vam rekla. Peji nije dobro, čovek se nikom ne javlja na telefon, operisao je srce. Samo sa mnom, sad se ni meni ne javlja na telefon - počinje priču Zlata.

Ponašanjem Ene Čolić, svoje nesuđene snajke, je, najblaže rečeno, užasnuta.

- Prošla sam ceo svet, ali u životu nikada nisam čula iz nečijih usta ženskog roda takve reči svim ovim učesnicima! Ja se stidim što sam žensko! I ja lajem, ali ovo... Ja sam zgrožena! Da li postoji žensko kojoj iz usta mogu da izađu onakve reči?! U šoku sam, ne mogu da verujem! Ne želim nikog da vređam, jer to nije u mojoj biti, uvek svima želim da nađem opravdanje, ali opravdanja nema. Mogu samo da kažem da nikada, ali nikada ovako nešto nisam čula, a milion različitih ljudi sam kroz posao upoznala.

Ena i Peja su se u više navrata svađali zbog toga što on ne demantuje da su imali seks u rijalitiju ili je ne odbrani na način na koji ona to očekuje kada joj to pomenu za crnim stolom, na šta se Zlata osvrnula.

- Petnaest dana ga juri da se pomire. Cela kuća je videla taj seks, ja ga nisam ni gledala, ne mogu da gledam seks svog deteta. Sutradan su svi, kako su ustali, počeli da pričaju. Da li Jovan može da ustane i da laže i da kaže da nije, ako već jesu?! U početku je i lagao da bi je zaštitio. Svi ljudi širom sveta gledaju, svi to vide, pa niko nije ni ćorav ni lud. Nije je ni napadao, niti rekao:"Ti nešto moraš", taman posla. To je bio njen izbor. I sada da on laže?! Ona govori:"Moje dete gleda", pa ti, devojko, treba o tome da brineš, a pritom moli ga deset dana, plače, hoće da se ubije, hoće ne znam ni ja šta... Mnogo sam jaka, pregrmećemo mi sve ovo, nema problema koji se u životu nije rešio, ali ovo...

I dalje je van sebe zbog svega što Ena izgovara u rijalitiju. Ne krije da joj je slika o njoj sada potpuno drugačija.

- Šta ona govori za stolom svim ljudima, Bože me oprosti, krstim se dok pričam. Da li može iz usta jedne žene, jednog ljudskog roda, ono što ona govori?! Bože sačuvaj, ja ovo nisam u životu nigde čula. Na početku sam rekla da je pola-pola, a kako se situacija odvijala... Kad je došla slava, ja sam ukapirala neke stvari, dala sam svom detetu to do znanja, čim je nismo pozdravili, iako je to njegova odluka, jer ni meni niko nije birao partnera, muža. Međutim, opet ponavljam da sam u šoku. Da ona njega udara?! On je nju samo sklanjao. Pa, sve se ovde vidi!

Zbog svih skandala koje neprekidno prati se povukla.

- Danas me je pedeset novinara zvalo. Ne javljam se ljudima, šta ja njima da kažem?! Mnogo sam uznemirena. Šta da mi kažu moji prijatelji?! Ne samo oni, na pijaci, u prodavnici... Prilaze mi žene koje u životu nisam videla, grle me, plaču. Šta one kažu za nju, daleko bilo, ja to ne mogu da izgovorim. Plaču, kunem se! Neko posmatra ovako, neko onako, ali većina, i naravno moji, ovako. Nikome se ne javljam, ne znam šta da kažem. Peja nije ni mamin ni tatin sin, ali svi vide šta se dešava. Čitam komentare, čitam sve. Onako kako je ljudi nazivaju, ja to ne mogu da ponovim. Frapirana sam, kunem se, u opštem sam haosu. Ne mogu da verujem da postoji takva žena, takav lik ženskog roda...

Na kraju razgovora pitali smo je da li postoji šansa da joj Ena bude snajka.

- Ma, kakva snajka! Ne interesuje me ničija prošlost, moj sin će provoditi vreme sa onim koga on izabere. On treba da živi sa tom ženom, ne ja. Ima 25 godina, treba mu vreme... Moj stariji sin se oženio u 21., pa hvala Bogu, zdrava, normalna porodica, zdrava, prava, normalna snajka, normalna devojka. A ovo... Ovo još nisam videla. Ovo se nije rodilo, ovakvo žensko sa poganim ustima, poganim jezikom. Neka joj je Bog u pomoći. Ja sam za to da ne budu zajedno, to je toksična veza - zaključila je pevačica za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević