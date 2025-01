Gastoz napravio haos u Eliti: Ratuje se na više frontova, njegovo ponašanje prema Anđeli izazvao karambol! (VIDEO)

Pola kuće na nogama!

Tokom emisija "Gledanje snimaka" došlo je do žestoke svađe između takmičara "Elite" zbog ponašanja Nenada Marinkovića Gastoza prema Anđele Đuričić i flerta sa Sofijom Janićijević.

- Od sutra govorite Mileni da biste je odrali od k*rca, a ti da se smeješ - rekao je Marko.

- Ja se smejem, meni su ovde stavljali k*rčeve u usta - dodala je Milena.

- I ti si njih vređala - poručio je Đedović.

- Ja sam mislila da on priča o drugoj osobi na klipu, tek sam pri kraju klipa videla da ja stojim i pričam - rekla je Sofija.

- Sad mi Matea kaže da je Gastoz prvih mesec dana muvala Sofiju preko Keti - otkrio je Đedović.

- Poenta cele priče je da ja mislim da su Anđela i Gastoz različiti i da to nema bodućnost. Ona je robot, a on je lagan. Ja smatram da suprotnosti nemaju perspektivu - rekao je Mateja.

- Ja odnos Anđele i Gastoza podržavam, trenutna situacoja je ovakva kakva jeste. Za oboje imam komentare. Različiti su i treba im vreme. Ja sam pristrasna i možda ću da naj*bem. Puno puta sam rekla da su različiti i da ne znaju sad da se iščupaju iz ove situacije. Ona je znala kakav je on, on je znao kakva je Anđela. Treba im vreme. Ja razumem samo Gastoza da a Anđela ne sluša i da su trebali stvari da rešavaju van stola. Ljudi koji su se javili da komentarišu mrze Gastoza i nju su pljuvali. Ja znam da će oni da se pomire i da im treba vreme. Sa obe strane postoje emocije. Ukućani su jedva dočekali da im s*ru po glavi. Mislim da je jako kivan što ne može da je zaustavi. Još nisu seli da pričaju, ima mnogo stvari koje on zamera, kao i ona sa punim pravom. Situacije se nižu, a ovi su jedva dočekali - pričala je Milena Kačavenda.

Autor: A. Nikolić